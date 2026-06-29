Cáritas Venezuela estimó el tiempo que podría extenderse la emergencia causada por el doblete sísmico del 24JUN

La ONG Cáritas de Venezuela estimó que la emergencia generada por los terremotos del 24 de junio será un proceso que implica al menos cuatro fases, que podrían extenderse por varios meses, inclusive todo un año.

Una representante de Cáritas informó, en un audio que llegó a Caraota Digital que “las emergencias se atienden por fases y la primera es la que está ocurriendo en este momento”. Esta etapa tiene que ver con “salvar vidas y atender a los heridos”, además de la entrega de la ayuda humanitaria.

La vocera prevé que la segunda fase puede comenzar el miércoles próximo, cuando se debe definir dónde va a estar la gente que perdió sus hogares. “Se tiene que decidir si van a estar en refugios”.

Anunció que se tiene que conformar “una mesa técnica, porque la gente no puede estar durmiendo en las calles todo el tiempo”.

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Informó que Cáritas está atendiendo las necesidades de Vargas, Caracas, El Junquito, Carabobo, Falcón, «porque estamos en todo el país, aunque La Guaira es lo más crítico».

Indicó que están repartiendo insumos de utilidad como medicamentos, sábanas, colchonetas, entre otros.

Destacó los aportes de la empresa privada y también de la gente común que se ha acercado a los centros de acopio a dar sus aportes.

Asimismo, llamó la atención acerca de que esta emergencia no afectó los barrios en mayor medida, sino a la clase media y clase media baja, concentrándose en urbanizaciones que en cierta forma han facilitado el acceso, al menos en el caso de Caracas.

Destacó que diariamente llegan 500 voluntarios y sacan 200 camiones con insumos.