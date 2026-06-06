Caracas acogerá en octubre la ‘Venezuela Energy Week 2026’, este es el objetivo de la cumbre

El Ministerio de Comunicación e Información confirmó el viernes que la ciudad de Caracas acogerá el próximo mes de octubre la ‘Venezuela Energy Week 2026’, una cumbre internacional energética que tiene como objetivo captar inversores.

En un comunicado, la cartera señaló que el evento se llevará a cabo a finales de ese mes, específicamente del 26 al 29 de octubre.

«El evento reunirá a corporaciones, financistas y operadores globales con el fin de canalizar capitales a corto plazo hacia el sector energético nacional, el cual se encuentra actualmente en fase de reapertura», señaló el manifiesto.

Según la misiva, la cumbre Venezuela Energy Week 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). «En este sentido, la iniciativa busca acelerar las inversiones para alcanzar una meta estratégica de 3 millones de barriles diarios», se agrega.

PARTE DE LA AGENDA DE LA CUMBRE

Para alcanzar la meta, se rehabilitarán campos y se permitirá «una mayor participación del sector privado bajo las reformas legales aprobadas este año».

Por otra parte, la agenda técnica incluirá conferencias sobre exploración, producción y optimización digital mediante inteligencia artificial. En este orden de ideas, las actividades cerrarán el 29 de octubre con visitas guiadas a campos y refinerías, permitiendo a los inversionistas «evaluar de forma directa las condiciones operativas de los proyectos estratégicos del país».

Venezuela se encuentra actualmente en fase de apertura petrolera, sobre todo con empresas del sector energético estadounidense. Sin embargo, las grandes corporaciones, tal es el caso de ExxonMobil y ConocoPhillips, claman por un mayor marco legal en materia de seguridad, luego de los antecedentes previos de expropiaciones ejecutadas por Hugo Chávez.