Capriles denunció ‘campaña de odio’ en su contra: «Me he convertido en el saco que todos golpean»

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda y líder del partido Unión y Cambio, denunció este lunes una «campaña de odio» en su contra, producto de las declaraciones que ha hecho en las últimas semanas.

Capriles pidió a Estados Unidos brindar evidencias sobre el llamado Cartel de los Soles, a la vez que condenó a quienes piden acciones violentas en Venezuela. Estas declaraciones generaron numerosas críticas en redes sociales.

Pocos días después, Capriles hizo una transmisión en vivo, en donde defendió su derecho a expresarse. «Tengo el derecho a decir lo que pienso. Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración», apuntó.

«Toda esta campaña de odio. Usted se imagina que tuviera Mandela, estuviera Martin Luther King por poner algunos ejemplos de la historia, jamás estableciendo algún tipo de comparación», añadió Capriles.

El excandidato presidencial también arremetió en contra de un sector de la oposición, al que acusó de prometer que «ellos sí iban a cobrar». «Los mismos que escriben y publican, son las mismas voces del Gobierno interino», añadió.

INSISTE EN UNA NEGOCIACIÓN

El dirigente se desligó hace varios meses de la Plataforma Unitaria Democrática y pidió un diálogo entre Nicolás Maduro y la Casa Blanca. En tal sentido, Capriles sostuvo que se «necesita» una negociación «cara a cara».

«En Rusia hay una dictadura, y ahí va Trump y se reúne con Putin. Corea del Norte y China también, y ahí va a reunirse. Si el presidente de Estados Unidos anda en esa onda… Entonces, un cara a cara Trump-Maduro, poniendo en la mesa que el país salga de esta situación», dijo.

Capriles consideró que una negociación de este tipo «resultaría beneficiosa para nosotros los venezolanos». Incluso, sostuvo que la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas podría ser un escenario para una hipotética reunión.