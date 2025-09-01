Venezuela

Capriles denunció ‘campaña de odio’ en su contra: «Me he convertido en el saco que todos golpean»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda y líder del partido Unión y Cambio, denunció este lunes una «campaña de odio» en su contra, producto de las declaraciones que ha hecho en las últimas semanas.

Tabla de Contenido

Capriles pidió a Estados Unidos brindar evidencias sobre el llamado Cartel de los Soles, a la vez que condenó a quienes piden acciones violentas en Venezuela. Estas declaraciones generaron numerosas críticas en redes sociales.

Leer Más

|||
Dólar paralelo inició la semana con tendencia alcista: Así se cotizó este 18Sep
La dura condena que enfrentaría mujer que agredió a un hombre con una lata de papas fritas: le causó serias lesiones
Asesinato de una adolescente cometido por una «amiguita» y su mamá conmociona a Puerto Rico

Pocos días después, Capriles hizo una transmisión en vivo, en donde defendió su derecho a expresarse. «Tengo el derecho a decir lo que pienso. Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración», apuntó.

«Toda esta campaña de odio. Usted se imagina que tuviera Mandela, estuviera Martin Luther King por poner algunos ejemplos de la historia, jamás estableciendo algún tipo de comparación», añadió Capriles.

El excandidato presidencial también arremetió en contra de un sector de la oposición, al que acusó de prometer que «ellos sí iban a cobrar». «Los mismos que escriben y publican, son las mismas voces del Gobierno interino», añadió.

INSISTE EN UNA NEGOCIACIÓN

El dirigente se desligó hace varios meses de la Plataforma Unitaria Democrática y pidió un diálogo entre Nicolás Maduro y la Casa Blanca. En tal sentido, Capriles sostuvo que se «necesita» una negociación «cara a cara».

«En Rusia hay una dictadura, y ahí va Trump y se reúne con Putin. Corea del Norte y China también, y ahí va a reunirse. Si el presidente de Estados Unidos anda en esa onda… Entonces, un cara a cara Trump-Maduro, poniendo en la mesa que el país salga de esta situación», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NO SABEMOS QUIÉNES LO INTEGRAN»: LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE CAPRILES SOBRE EL CARTEL DE LOS SOLES Y LA PETICIÓN QUE HIZO A EEUU


Capriles consideró que una negociación de este tipo «resultaría beneficiosa para nosotros los venezolanos». Incluso, sostuvo que la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas podría ser un escenario para una hipotética reunión.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En un caso tan insólito como trágico, las autoridades del condado de Harris, en Texas (EEUU), confirmaron el arresto de Sean Odonnell, de 37 años, acusado de homicidio por la muerte de su amigo Aaron Prout, de 34 años y originario del Reino Unido.  
«Jugaba con su amigo a dispararse»: todo terminó muy mal y así trató de engañar a la policía
EEUU
‘Davicito’, el cantante venezolano que «ganó asilo en EEUU», pero sigue preso
EEUU
En las cristalinas aguas de Bimini, un pintoresco grupo de islas en Las Bahamas, lo que parecía ser una tranquila jornada de nado se transformó en una escena con casi final trágico, cuando una mujer disfrutaba del mar cuando y una mantarraya, sin percatarse, un velero se aproximó a toda velocidad en dirección a su posición.  
VIDEO VIRAL: Mantarraya distrae a una turista y la «salva» por segundos de la muerte
Mundo