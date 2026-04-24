Capriles denuncia que van 58 días sin agua potable en Sucre: «No hay información oficial»

El diputado de la Asamblea Nacional, Henrique Capriles, denunció este jueves la crisis hídrica en el estado Sucre, a la vez que exigió a las autoridades regionales y nacionales información sobre la situación.

Capriles hizo una publicación en su cuenta de X (Twitter) y afirmó que al menos tres municipios «tienen 58 días padeciendo sin agua potable». Miles de familias se estaría viendo afectadas por esta situación.

«La gente enfrenta colas, incertidumbre y soluciones improvisadas», detalló Capriles, quien también criticó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haga una «peregrinación por la paz» en medio de esta crisis.

«¡Una verdadera peregrinación buscando información y solución! Adultos mayores tienen que cargar tobos de agua. Los niños no reciben sus clases completas por la crisis del agua. Las comunidades, urbanizaciones y hospitales dependen de cisternas sin horarios claros», aseveró.

CAPRILES EXIGE INFORMACIÓN

En medio de esta crisis hídrica, el diputado consideró que las autoridades no han brindado información sobre la situación en Sucre. Capriles, especialmente, exigió detalles sobre el avance de las labores para suministrar agua a las zonas afectadas.

«Mientras esto ocurre, NO hay información oficial. ¿Quién sabe del avance real de los trabajos? ¿Quién explica cuándo termina esta emergencia? Es inhumano lo que padecen hoy en el estado Sucre y en gran parte del país», sentenció Capriles. «¡La gente merece respeto, información, respuestas y soluciones!», concluyó.

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El estado Sucre según nos informan de allá tiene 58 días padeciendo sin agua potable. Miles de familias de al menos en 3 municipios siguen afectados, mientras la gente enfrenta colas, incertidumbre y soluciones improvisadas. ¡Una verdadera peregrinación buscando información y… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 23, 2026



La crisis de agua potable en Sucre y Nueva Esparta ha afectado a miles de habitantes. Aunque las autoridades activaron planes de contingencia, se mantienen reportes de problemas con el suministro.

Johanna Carrillo, gobernadora de Sucre, afirmó en marzo que la «emergencia hídrica» por una «falla estructural» en el embalse Turimiquire. Afirmo que se originó por un «evento telúrico», aunque no hay fecha precisa del sismo.