Gremios y sindicatos convocan a marcha para el 1May, estos son los detalles

Gremios y sindicatos convocaron este jueves a una marcha para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, en Caracas. La exigencia, al igual que en otras movilizaciones, es alcanzar un aumento salarial justo.

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), compartió la convocatoria a la marcha. Junto a otros gremios, exhortó a la ciudadanía a apoyar las mejoras salariales.

«El 1 de mayo va a ser una jornada de movilización unitaria. Vamos a arrancar en la Plaza Brión (en Chacaíto) y vamos a culminar en la Plaza Morelos (en la avenida México)», detalló Afonso en una rueda de prensa.

Asimismo, Afonso hizo un llamado a evitar la confrontación durante la movilización. «Sería una buena oportunidad para que no haya contramarchas en nuestra ruta y que los cuerpos de seguridad del Estado dejen desarrollarla», acotó.

OBJETIVOS DE LA MARCHA

Esta no es la primera movilización que hacen sindicatos y gremios en medio de la coyuntura actual. En tal sentido, la marcha busca insistir en un aumento salarial justo y una mejora en las condiciones laborales.

«La Constitución no solo demanda que (el salario) tiene que ser con base a un monto determinado, sino que tiene que fijarse anualmente. Cuatro años de mora. Deben fijar el salario mínimo nacional y eso está establecido», agregó.

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Afonso convocó a la sociedad civil, trabajadores y estudiantes a sumarse a la marcha. «Todos lo que quieren tener un mejor país porque no hay posibilidad de construir proyectos personales exitosos si el trabajo no tiene valor», acotó.

Los profesores universitarios protagonizaron el miércoles un paro nacional de 24 horas y 23 instituciones educativas fueron paralizadas. Al igual que con la marcha, la exigencia era un aumento del salario mínimo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento «responsable» del ingreso para el 1 de mayo. Sin embargo, se desconoce si el incremento se enfocará en el salario o si será incluido .