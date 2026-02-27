Venezuela

Caos en las calles: Múltiples accidentes se registraron en varios puntos de Caracas en medio de la lluvia de este 27Feb

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
accidente

Este viernes en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito múltiple en la Autopista Prados del Este, sentido Santa Fe, en el que cerca de 10 vehículos habrían estado involucrados.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que el hecho ocurrió con el asfalto mojado. Hasta el momento se desconoce el número de heridos por este accidente.

Viral: Esto respondió Delcy Rodríguez a polémica imagen de Trump sobre la presidencia de Venezuela
EN VIDEO: Con helicópteros, bomberos y guardaparques intentan sofocar nuevos incendios en parque nacional Henri Pittier
«No tengo donde dormir»: La historia de la niña zuliana que se hizo viral por salvar a sus perritos durante inundación

Asimismo, en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Parque Central, hubo otro accidente donde una camioneta particular colisionó contra las barreras que separan ambos canales.

En las imágenes compartidas por el Comisionado Jefe, Alberto Prato, se puede ver el momento en el que funcionarios policiales empiezan a acercarse al vehículo para atender la situación.

El hecho ocurrió en sentido Caricuao, y hasta el momento se desconoce qué originó el accidente, así como el estado de las personas en el interior de la camioneta.

LEA TAMBIÉN: EL CASO QUE CONMUEVE A MARACAIBO: JOVEN FUE ARRASTRADO POR CASI UN KILÓMETRO TRAS SER ARROLLADO, TODO QUEDÓ GRABADO

Mientras tanto, debido a las precipitaciones ocurridas este 27 de febrero, se registraron múltiples caídas de motorizados en diferentes zonas de la capital.

En la avenida Panteón, cerca de la Biblioteca Nacional, dos mujeres resultaron heridas tras caer en el pavimento mojado.

Además, en la avenida Bolívar, sentido El Silencio, también se reportó la caída de otro motorizado.

También ocurrió otro accidente en el paso peatonal frente al museo Cruz-Diez y uno más adelante cerca de la entrada a la autopista Francisco Fajardo.

En esta línea, en la Cota Mil se reportó la caída de varios motorizados por el pavimento mojado.

Al igual que dos hechos más se registraron en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Jardín Botánico.

