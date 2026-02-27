Caos en las calles: Múltiples accidentes se registraron en varios puntos de Caracas en medio de la lluvia de este 27Feb

Este viernes en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito múltiple en la Autopista Prados del Este, sentido Santa Fe, en el que cerca de 10 vehículos habrían estado involucrados.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que el hecho ocurrió con el asfalto mojado. Hasta el momento se desconoce el número de heridos por este accidente.

Asimismo, en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Parque Central, hubo otro accidente donde una camioneta particular colisionó contra las barreras que separan ambos canales.

En las imágenes compartidas por el Comisionado Jefe, Alberto Prato, se puede ver el momento en el que funcionarios policiales empiezan a acercarse al vehículo para atender la situación.

#27Feb | Alberto Prato (@albertoprato02) reportó accidente en la Francisco Fajardo, a la altura de Parque Central dirección Caricuao, una camioneta choco contra la isla de la autopista. pic.twitter.com/2GOQZuIB2e — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 27, 2026

El hecho ocurrió en sentido Caricuao, y hasta el momento se desconoce qué originó el accidente, así como el estado de las personas en el interior de la camioneta.

Mientras tanto, debido a las precipitaciones ocurridas este 27 de febrero, se registraron múltiples caídas de motorizados en diferentes zonas de la capital.

En la avenida Panteón, cerca de la Biblioteca Nacional, dos mujeres resultaron heridas tras caer en el pavimento mojado.

Además, en la avenida Bolívar, sentido El Silencio, también se reportó la caída de otro motorizado.

También ocurrió otro accidente en el paso peatonal frente al museo Cruz-Diez y uno más adelante cerca de la entrada a la autopista Francisco Fajardo.

En esta línea, en la Cota Mil se reportó la caída de varios motorizados por el pavimento mojado.

Atentos y pendientes: 09:05am, están informando que en la cota mil varios motorizados ha derrapado motivado al pie mojado. Manejen con precaución, no sean una estadística más. pic.twitter.com/YIryxp3LMh — Alberto J. Prato (@albertoprato02) February 27, 2026

Al igual que dos hechos más se registraron en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Jardín Botánico.