El caso que conmueve a Maracaibo: joven fue arrastrado por casi un kilómetro tras ser arrollado, todo quedó grabado

Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, están conmocionados por el caso de Junior Josie Morales Sánchez, de 24 años, quien fue atropellado y arrastrado por la calle por más de un kilómetro.

Los hechos se remontan hasta la madrugada del pasado sábado de Carnaval. Morales caminaba por la avenida Fuerzas Armadas y, por razones todavía por determinar, se habría desplomado en medio de la vía.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Morales fue arrollado a pocos metros del hospital Adolfo Pons, según El Público TV. En las imágenes se aprecia que el joven es atropellado, pero el vehículo no se detiene, sino que sigue con su camino.

Las investigaciones arrojaron que el carro Toyota Corolla color verde era conducido por Samuel Andrés Martínez Díaz, de 26 años. Su pareja también estaba a bordo del vehículo cuando ocurrió el siniestro.

¿QUÉ PASÓ CON MORALES?

Las investigaciones arrojaron que Morales fue arrastrado por unos 900 metros hasta la urbanización Lago Country III. El joven sufrió severas lesiones en el siniestro y su cuerpo quedó desmembrado en medio de la vía.

Las cámaras de seguridad determinaron que, tras arrollar a Morales, Samuel Martínez llegó apurado a su vivienda. Finalmente, el joven fue detenido en una clínica mental en la avenida 67 Cecilio Acosta y el vehículo fue decomisado el martes, 24 de febrero.

Autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones del caso. Aunque las imágenes evidenciaron la responsabilidad de Martínez, todavía falta determinar la razón por la que Morales estaba en el suelo. Una hipótesis indica que pudo ser atropellado, aunque todavía se mantienen abiertas todas las teorías.