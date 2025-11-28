Arribó a Maiquetía un avión con 136 venezolanos deportados, EEUU habría solicitado «permisos especiales»

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el vuelo número 93 del Plan Vuelta a la Patria, procedente de Arizona, en el que regresaron al país 136 migrantes venezolanos en calidad de deportados.

La aeronave pertenece a la línea Eastern Airlines. Entre los migrantes venezolanos había mujeres, hombres y niños.

Tras su arribo al país se espera que los venezolanos reciban atención por parte de equipos especializados, quienes les ofrecerán atención médica, psicológica y orientación para el resguardo personal de cada uno de ellos

Es el segundo vuelo que llega a Venezuela luego de la alerta de riesgo de sobrevolar el espacio aéreo venezolano.

El pasado miércoles volvieron al país 175 migrantes. Incluso, el Ministerio de Transporte de Venezuela había asegurado que Estados Unidos solicitó «permisos especiales» para operar «rutas de repatriación con aviones estadounidenses, reseñó EFE.

«La llegada de esta aeronave demuestra la seguridad de nuestro espacio aéreo, pese a la narrativa que quiere vender el Gobierno del presidente Donald Trump, imponiendo restricciones a las líneas aéreas extranjeras que mantienen vuelos comerciales hacia Venezuela», señaló el Ministerio en una publicación de Instagram.

El ministerio criticó que la solicitud de permisos se diera mientras EEUU «insta a las aerolíneas extranjeras a suspender vuelos hacia Venezuela».

El Gobierno anticipó que «en los próximos días se espera la llegada de nuevos vuelos» a Venezuela «bajo el mismo esquema de repatriación».

Estos vuelos procedentes de Estados Unidos está ocurriendo a pesar de que la Administración Federal de Aviación de ese país recomendara «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».