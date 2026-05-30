Cancillería rechazó nuevas acusaciones de Guyana y las tildó de «manipulación» para promover un «conflicto»

A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela repudió este sábado la denuncia de Guyana, según la cual habrían atacado a una patrulla de sus Fuerzas de Defensa, desde el lado venezolano.

“La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la nueva operación de manipulación promovida por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana”, dice parte del escrito difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

Afirmó el documento que esta denuncia de Guyana está “orientada a fabricar una narrativa falsa de conflicto mediante la difusión irresponsable de supuestos incidentes armados ocurridos en algunos segmentos del río Cuyuní”.

Agregó que se hizo esta denuncia “sin presentar una sola evidencia verificable que sustente sus acusaciones contra Venezuela”.

También afirmó que no es la primera vez que Guyana acude a estas prácticas con la finalidad de crear “escenarios artificiales de tensión y promover operaciones de falsa bandera con el objetivo de victimizarse y desacreditar a Venezuela”.

Por ello, la Cancillería alertó contra estas “maniobras de provocación y alerta sobre los riesgos de construir acusaciones temerarias, basadas en especulaciones y montajes comunicacionales”.

En el comunicado se afirma que Venezuela ratifica su “compromiso con la paz y el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido” para dirimir el conflicto entre ambas naciones por el territorio Esequibo.

El cruce de comunicados ocurre días después de que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó que el Esequibo “es y seguirá siendo guyanés”, durante las celebraciones del 60 aniversario de independencia del país.

“El Esequibo es de Guyana. Nunca ha sido venezolano. Ni tampoco español”, declaró