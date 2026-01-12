Cancillería propone «avanzar en una nueva agenda» con la Unión Europea, Reino Unido y Suiza

El canciller, Yván Gil, aseguró este lunes que las autoridades de Venezuela están dispuestas a «avanzar en una nueva agenda» con la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, apenas una semana después del ataque estadounidense del 3 de enero.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este 12 de enero una reunión con el cuerpo diplomático en Caracas. Poco después, Gil confirmó que podría comenzar una nueva etapa en las relaciones con los países europeos.

«La presidenta encargada ha transmitido un mensaje muy claro que en el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los Estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva», indicó Gil en Venezolana de Televisión (VTV).

Gil detalló que esta reunión, en la que también participaron Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro de Interior, permitió establece una «agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos».

GIL: «ETAPA DE DIÁLOGO»

A menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el canciller destacó el diálogo con Europa. Para Gil, esto deja claro que el gobierno venezolano busca «trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos».

«Creo que se abre a partir de hoy una etapa muy interesante de diálogo, de construcción, de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países y que seguramente será en beneficio de nuestros pueblos», detalló Gil.

El canciller concluyó que la reunión fue «franca, cordial y amena». Gil también aseguró que coincidieron en la necesidad de tener un diálogo sobre «relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas».

Aunque la Unión Europea no reconoce a las autoridades venezolanas, el pasado 6 de enero confirmó que mantendrá los contactos con el gobierno de Delcy Rodríguez para «salvaguardar sus intereses y defender sus principios».