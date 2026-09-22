Canasta Escolar subió este año: La impactante cifra que deben gastar los padres para el regreso a clases

El dirigente y secretario general de Alianza Del Lápiz, Eric Ondarroa, cuestionó este inicio de clases afirmando que los padres tendrán que gastar por cada niño que tengan el equivalente a 550 dólares para cubrir el año escolar.

Ondarroa destacó que parte de este gasto se va únicamente en uniformes. «Una dotación de una camisa, una camisa deportiva, un pantalón, un mono, unos zapatos y unos zapatos deportivos le está costando en este inicio de clases a los padres 158 dólares. El 66% del ingreso mínimo integral y lo que equivale a 1.028 salarios mínimos».

Adicionalmente, el gasto en útiles escolares se ubica en 352 dólares y el transporte en 40 dólares mensuales por cada estudiante.

No obstante, destacó que a esto se suman otros gastos a cubrir. «Estamos frente a una sociedad venezolana y unos padres que hacen milagros para cubrir una canasta alimentaria de 741 dólares y les clavan por el pecho este inicio de año escolar donde tienen que invertir 550 dólares».

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Asimismo, el dirigente cuestionó las afirmaciones del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, respecto a los sueldos del gremio docente, advirtiendo que los ingresos actuales no cubren las necesidades básicas. «Bono no es salario, la lucha de los trabajadores venezolanos es que tengamos salarios dignos».

Para finalizar, señaló que en los próximos días presentará un balance detallado sobre el deterioro de la infraestructura escolar, la cifra de deserción y la falta de maestros en el sistema público.