VIDEO: Donald Trump aseguró que EEUU saca «millones y millones de barriles de petróleo cada día» de Venezuela

Durante su visita a Dublín, en Irlanda, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado que su país ganó “la guerra” contra Venezuela. Y destacó que la consecuencia de este hecho es que Venezuela se ha convertido en una fuente inagotable de petróleo para su nación.

En sus declaraciones, ofrecidas en la residencia del embajador de EEUU en Dublín, el mandatario explicó que evita usar la palabra “guerra” para referirse a otros conflictos, como el que mantiene con Irán. Por ello dijo que prefiere el término «conflicto militar corto».

«Como saben, tuvimos un conflicto militar corto, así lo llamo yo», reiteró el mandatario.

“Me dicen: ¿podrías no usar la palabra guerra? Porque cuando usas la palabra guerra es un poco distinto”, expresó.

Sin embargo, al referirse al caso venezolano remarcó la relación cercana con Delcy Rodríguez y aseveró: “Pero con Venezuela, nos la tomamos. Ganamos la guerra”.

Reiteró que Estados Unidos extrae del país «millones y millones de barriles de petróleo cada día», cifra que calificó de «increíble».

«Pagamos la guerra muchas, muchas veces. Pero, más importante aún, a largo plazo creo que va a ser simplemente increíble», sostuvo.

También se refirió al acuerdo petrolero que implica la explotación de 65.000 millones de barriles de crudo en reservas probadas. «Alcanza para 500 años», resaltó.

Calificó al país como «una de las dos o tres zonas más fértiles del mundo» en materia petrolera. Y afirmó que «Venezuela está muy contenta ahora», porque las grandes petroleras se están instalando en el país para «empezar a perforar» en «plataformas masivas».