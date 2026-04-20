Las proyecciones económicas de la Asociación Bancaria para el segundo trimestre de 2026

Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, proyectó este lunes que la economía tendrá un repunte en el segundo trimestre del año, producto de la flexibilización de las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV).

Pacheco sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Con la flexibilización de las sanciones, sostuvo que las ventas de petróleo facilitarán el ingreso de divisas extranjeras.

«Yo diría que este segundo trimestre va a ser mejor que el primer trimestre (…) hay una tendencia favorable y esa disminución de la inflación que todos esperamos que se va a traducir en mayor poder adquisitivo va a permitir el crédito», detalló Pacheco.

El gremialista detalló que este escenario podría bajar la inflación, uno de los principales problemas de la economía venezolana. En ese sentido, se daría una mayor eficiencia en el sistema cambiario del BCV.

«Lo que anteriormente significaba una importación o una exportación de un producto que para pagar o cobrar tenía que triangular y hacer una serie de operaciones que encarecían la transacción y al final se traduce en un mayor costo del producto, se está eliminando con esta licencia 57», acotó Pacheco.

PACHECO DETALLA LA ECONOMÍA

Pacheco también recordó que la flexibilización de las sanciones lleva nuevamente al país al concierto financiero internacional. Sin embargo, señaló que la economía está pasando de ser reactiva, informal y de supervivencia a un escenario de reconstrucción.

«Allí requiere un esfuerzo y una dedicación de todos y cada uno de nosotros para aprovechar esta oportunidad que era necesaria, pero que no era suficiente», indicó Pacheco.

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Igualmente, Pacheco dudó de que se avance hacia una dolarización total en el país. «Hay una dolarización de facto, pero lo que se pudiese hacer es ir incorporando elementos para que ambas monedas convivan», sentenció.