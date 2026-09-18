Cámara Inmobiliaria de La Guaira advierte que alquileres y ventas en este sector ha presentado alza de precios

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. A casi tres meses de la tragedia, el sector inmobiliario ha presentado un alza en los precios de alquileres y venta de inmuebles.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de La Guaira, María Teresa Brito, concedió una entrevista al programa Primera Página, en donde detalló el escenario del sector en la entidad, en donde se registraron cientos de edificios afectados.

«Tenemos que vivir una realidad, que lo que yo ofrecía antes del 24 de junio, definitivamente no lo estoy ofreciendo ahorita, porque no cuento con la vialidad correspondiente, con los servicios, con todo el entorno, porque cuando uno vende infraestructura, compra ubicación», dojo Brito.

La gremialista precisó que los propietarios han incrementado el costo de aquellas viviendas que quedaron en pie en los terremotos. En tal sentido, tanto el precio de compra como de alquiler se fueron al alza en La Guaira.

Brito sostuvo que «debemos ser empáticos» con aquellos damnificados que perdieron sus hogares y buscar comenzar sus vidas en otras zonas. «Es un tema de responsabilidad y de entender que estamos ahorita en un tema crítico», acotó.

ESTRUCTURAS EN LA GUAIRA

Por otra parte, Brito consideró que se debe avanzar a un análisis de suelos, una vez concluya la remoción de escombros. Más adelante, un patólogo forense debería evaluar las estructuras que pueden ser recuperadas o, en su defecto, demolidas.

«Hemos tenido conversaciones con distintos entes, distintos organismos, entre ellos el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos de Venezuela, donde de alguna manera ellos dan su punto de vista y están facultados», señaló.

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Brito concluyó que la Cámara trabaja con varias instituciones, tanto públicas como privadas, para tener una «reconstrucción pensada» en La Guaira. «Un reordenamiento urbanístico que es super vital para poder contar con todo ese desarrollo de infraestructura», sentenció.

De acuerdo al último balance, publicado el 24 de agosto, al menos 6.500 personas murieron en el doble terremoto, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».