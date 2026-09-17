Afectados en carpas refugios de Caracas reclamaron atención urgente tras fuertes lluvias

Vecinos de los edificios de la Misión Vivienda, ubicados en la avenida Bolívar de Caracas, exigieron mayor respaldo del gobierno para mejorar sus condiciones en los refugios instalados luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con un reporte de Unión Radio, la solicitud se hizo luego de que las lluvias registradas en la capital provocara el colapso y acelerara el deterioro de algunas de las carpas que sirven como refugios.

Mientras avanza la reparación de sus viviendas a través del plan «Venezuela Renace», los afectados insistieron que las carpas no son aptas para vivir.

Aunque el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, instaló hace algunas semanas baños portátiles en la zona, aseguraron sentirse olvidados en medio de una situación que se ha vuelto cada vez más compleja.

«HA SIDO BASTANTE FUERTE»

Entre quienes alzaron la voz figuró Karolayn Álvarez, quien relató las dificultades que enfrenta junto a su familia en los refugios de la avenida Bolívar.

«Seguimos con la lluvia, ha sido bastante fuerte porque incluso han habido demasiados accidentes. Que bajen el volumen de las motos porque eso es motopiruetas todos los fines de semana. Nos da miedo que se nos vayan a meter una moto o un carro para dentro de las carpas. Tenemos muchos niños pequeños, mi hermana y yo estamos embarazadas», señaló Álvarez.

A la precariedad de los refugios se suma la falta de alimentación. Los afectados denunciaron que dependen actualmente de las donaciones solidarias de grupos religiosos de la zona para cubrir esa necesidad.