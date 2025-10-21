Calles de Valencia y Naguanagua repletas de lodo tras lluvias de este 20-Oct, autoridades hacen un llamado a la prevención

Luego de las intensas lluvias que azotaron al estado Carabobo, varias calles de los municipios Valencia, Naguanagua y San Diego amanecieron este martes cubiertas de lodo.

Las lluvias que ocurrieron, en mayor medida, en horas de la tarde dejaron afectaciones en viviendas, así como daños materiales como vehículos arrastrados y cubiertos por el lodo.

En el sector de El Rincón del municipio Naguanagua, según reportes de los vecinos, se derrumbó una pared. Además, las personas estaban alerta ante el aumento de nivel en el río Cabriales.

LO QUE DIJO LA ALCALDESA TRAS LAS LLUVIAS

Mientras tanto, la alcaldesa de Naguanagua, Elizabeth Niño, señaló que estaban atendiendo situaciones registradas en el municipio tras el paso de la onda tropical 48.

Además, hizo un llamado a la calma y destacó el trabajo coordinado de los equipos en terreno. “Pendientes con la lluvia, vecinos. Cayó bastante agua en un tiempo prolongado. Todos los organismos de seguridad y prevención de riesgo están activos al 100%. Seguimos trabajando”.

También pidió reportar cualquier situación de emergencia a los organismos municipales y regionales que continúan en alerta preventiva y en coordinación con las autoridades competentes, reforzando la vigilancia en zonas vulnerables y atendiendo los reportes que se generen durante las próximas horas.

Para finalizar, destacó que ya se encuentra restablecido el paso en las principales carreteras y avenidas de la ciudad.