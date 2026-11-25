«Hoy miramos al país con ojos de esperanza», fue la frase con la que el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, manifestó su apoyo al Programa Nacional para la Recuperación y la Prosperidad Venezuela Renace, que busca avanzar en la recuperación del país luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

El representante del organismo multilateral aseguró que su equipo está a disposición del Gobierno venezolano y de los distintos sectores del país para aportar capacidades técnicas, financieras y de conocimiento que contribuyan al proceso de recuperación.

Venezuela, es pais fundador y sede de @AgendaCAF, desde nuestra primera operación en 1970 siempre con la convicción de que la integración y la cooperación son motores del desarrollo regional. Hoy miramos al país con ojos de esperanza. La publicación de Venezuela Renace, el Programa Nacional para la Recuperación y la Prosperidad, representa una oportunidad histórica para avanzar hacia la estabilización económica y construir nuevas perspectivas de desarrollo. Todo nuestro equipo está a disposición del Gobierno y de los distintos sectores de Venezuela para aportar nuestras capacidades técnicas, financieras y de conocimiento, y acompañar los esfuerzos que permitan impulsar la recuperación y generar nuevas oportunidades para los venezolanos. — Sergio DiazGranados (@sergiodigra) November 24, 2026



Venezuela es uno de los países fundadores y sede de CAF, institución que inició sus operaciones en 1970 bajo una visión de integración y cooperación regional. Díaz-Granados, destacó a través de su cuenta oficial en X la importancia de esta iniciativa y expresó su optimismo frente a las perspectivas económicas del país.

COOPERACIÓN MULTILATERAL

El programa Venezuela Renace, presentado el pasado 24 de noviembre, contempla entre sus objetivos la estabilización macroeconómica, el crecimiento económico, la reestructuración de la deuda pública y la reinserción del país en la economía internacional.

El pronunciamiento de CAF se suma a las manifestaciones de disposición a cooperar de otros organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta el momento, no se han anunciado montos específicos de financiamiento ni acuerdos concretos derivados del pronunciamiento de CAF.