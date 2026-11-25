Diversas cadenas hoteleras de 4 y 5 estrellas estarían interesadas en retomar sus operaciones en Venezuela o hasta comprar instalaciones en el país, según la Federación Nacional de Hoteles (Fenahoven).

Alberto Vieira, presidente de la Fenahoven, confirmó que ha recibido a representantes de cadenas internacionales. Según el especialista, estos grupos están interesados en las oportunidades de inversión en el país.

«Hay muchas marcas que quieren regresar al país, pero también grupos interesados en comprar hoteles», dijo Vieira a Bloomberg Línea. En tal sentido, explicó que las cadenas evalúan alianzas estratégicas o empresas conjuntas con operadores venezolanos.

El gremialista subrayó que la visita de ejecutivos, inversionistas y turistas extranjeros aumentó la ocupación hotelera en varias partes del país. Las cadenas se percataron de este escenario y comenzaron a evaluar posibles inversiones.

OBJETIVO DE LAS CADENAS

Desde Fenahoven precisó que las ciudades de Caracas, Maracaibo, Margarita y Puerto La Cruz han presentado una ocupación positiva. Lo mismo ocurrió en El Tigre, producto de la llegada de empresas y ejecutivos del sector petrolero.

Igualmente, Vieira aclaró que la ocupación hotelera tiene distintos niveles, dependiendo de la cadena. Aquellas instalaciones de 4 y 5 estrellas son las que han tenido un mayor flujo de visitantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EMERGENCIA AMBIENTAL EN FALCÓN: PESCADORES DENUNCIAN FUGA DE GAS CERCA DE MANGLARES

Hoteles de 3 estrellas también tienen un comportamiento favorable. Mientras tanto, los alojamientos de menor nivel todavía no se han visto beneficiados en gran medida por la llegada de visitantes extranjeros.

En abril de este año, Fenahoven afirmó que «Venezuela está volviendo al radar hotelero internacional», confirmando interés de inversionistas. Aunque el doble terremoto pudo ralentizar los contactos, parece que permanece la voluntad de las cadenas extranjeras.