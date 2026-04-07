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EN VIDEO: Líder de iglesia evangélica causó destrozos en Templo San Antonio de Padua de Falcón, esto dijo la Arquidiócesis de Coro

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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Iglesia

Organismos de seguridad privaron de libertad al líder de una iglesia evangélica por llevar a cabo actos de vandalismo el pasado lunes, 6 de abril, en el Templo San Antonio de Padua, en Dabajuro estado Falcón.

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«Arremetieron violentamente contra imágenes y otros enseres de uso cultico que se encontraban en el interior del templo parroquial, causando así pérdidas irreparables al patrimonio religioso, artístico y cultural que al interior de esos espacios se custodiaban, pero sobre todas las cosas hiriendo el profundo sentir religioso de todo un pueblo», denunció la Arquidiócesis de Coro.

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«Repudiamos tal acto de vandalismo y nos preocupa sobremanera que, una vez más, el fanatismo y la intolerancia religiosa estén al origen de estos hechos que se han cometido durante la madrugada de hoy», indicó.

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En este sentido, rechazó  a este tipo de grupos. «La promoción del odio hacia lo católico por parte de algunos ‘dirigentes’ de sectas que muchas veces se autodenominan ‘cristianas’ pero que por sus actitudes están muy lejos de serlo verdaderamente, sumada a la impunidad y la indiferencia con la que a veces se actúa frente a estos hechos, son la principal causa del repetirse estas conductas que van en contra del sentir de nuestra población y de los valores que la mayoría profesamos».

«Exigimos de las autoridades competentes realizar con diligencia las necesarias investigaciones, establecer las responsabilidades del caso y, preocuparse porque un hecho de tal entidad delictiva no quede impune ni vuelva a repetirse. Pedimos a todas las familias, así como a las distintas denominaciones religiosas, preocuparse por inculcar en sus miembros el valor del respeto y la tolerancia, fundamentales para una convivencia en paz», acotó.

SIN ARREPENTIMIENTO

Medios locales informaron que funcionarios del Cicpc detuvieron a Carlos Brown, líder de la iglesia evangélica “El Rey Viene” en Dabajuro por este hecho.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver a Brown justificando sus actos de vandalismo y sin ningún tipo de arrepentimiento por los destrozos que causó. Por el momento, siguen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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