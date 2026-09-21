Cabello sobre Delcy Rodríguez en la ONU: «Que arda a los que tenga que arderle»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, habló este lunes sobre la visita de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a Nueva York, en donde participará en la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Como en todas las semanas, Cabello encabezó la rueda de prensa del PSUV. Al ser consultado sobre el viaje de Rodríguez a Nueva York, afirmó que «preparando su presentación en nombre de Venezuela».

«Eso ha provocado (…) una situación de crisis terrible. Emocionales, crisis emocionales en mucha gente. (…) Se han acabado el licor cerca de su casa porque están en pleno… ¿Despecho, es que dicen? ¡Despecho!», dijo Cabello.

El también ministro de Interior y Justicia instó a «tomarse una pastilla» a quienes estén «afectados» por el viaje de Cabello. «No son pesadillas, sino para ellos, porque es la realidad. La verdad. Y la verdad es irrefutable», añadió.

CABELLO CONFÍA EN LA VICTORIA DEL PSUV

Al concluir la ronda de preguntas, Cabello volvió a destacar la participación de Rodríguez en la Asamblea Nacional de la ONU, pautada para este jueves. Para el político, se trata de una victoria más para la tolda roja.

«Quien está allá es Delcy, en la voz de Venezuela. Delcy Rodríguez en la ONU. Para que arda a los que tenga que arderle. Que pase lo que lo pase en cualquier circunstancia, nosotros venceremos», concluyó Cabello.

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El dirigente político consideró que el futuro discurso de Rodríguez representa un «triunfo de la diplomacia de paz de nuestro país». «Una gran victoria que, a pesar de todo y de los deseos de algunas personas, ahí estaremos presentes», acotó.

Rodríguez llegó a la ciudad de Nueva York en la noche del domingo. Su alocución en la Asamblea General de la ONU está agenda para este jueves. Hasta entonces, mantendrá diversas reuniones de alto nivel.