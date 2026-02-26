Cabello habla de la renuncia de Tarek William Saab: «Fue un extraordinario fiscal»

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles sobre la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General, a la vez que calificó de «extraordinaria» su labor al frente del Ministerio Público.

Saab presentó este 25 de febrero su renuncia como fiscal general y, poco después, fue juramentado como defensor del pueblo encargado. Durante la transmisión del programa Con el mazo dando, Cabello destacó su gestión.

«El fiscal general puso su cargo a la orden y ahora pasa a ser defensor del pueblo, cargo que tenía él hace tiempo. Tarek fue un extraordinario fiscal y extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes», detalló Cabello.

Igualmente, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) manifestó su confianza en las próximas acciones de Saab. «No tenemos duda de que lo va a hacer muy bien», acotó.

CABELLO DEFIENDE JURAMENTACIÓN

Por otra parte, Cabello justificó la juramentación de Larry Devoe como fiscal general encargado y de Saab como defensor del pueblo. El ministro subrayó que se debe cumplir un proceso para designar a quienes asumirán los cargos de forma definitiva.

«Tarek William va a la Defensoría y el compañero Larry Devoe está recibiendo el Ministerio Público, ya los juramentaron. Asumen hasta que se abra el proceso que se tenga que abrir porque aquí no puede quedar ningún poder acéfalo y menos el Ministerio Público», apuntó Cabello.

El ministro también celebró la designación de Devoe, quien asumió el cargo de forma interina. Cabello calificó como un «gran abogado experto en derechos humanos».

Al estar al frente del Ministerio Público, Devoe tendrá que supervisar la ejecución de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que abre la puerta a la liberación de cientos de presos políticos en el país.