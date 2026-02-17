Próxima audiencia de Maduro y Cilia Flores será el 26Mar, esto es lo que se sabe

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tendrán que comparecer el próximo 26 de marzo ante un tribunal federal de Nueva York, según trascendió este martes.

Originalmente la audiencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero finalmente tuvo una postergación. De acuerdo con la Fiscalía, el cambio de fecha se debió a «problemas de agenda y logísticos», aunque no dieron mayores detalles sobre la solicitud que aceptó tanto la defensa de ambos acusados como el juez Alvin Hellerstein.

Cabe recordar que a Nicolás Maduro lo defenderá Barry Pollack, conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks Julian Assange, quien busca evitar que su representado reciba cadena perpetua.

Hasta ahora, tanto Maduro de 63 años, como Flores de 69 años solo han tenido la audiencia de presentación el pasado 5 de enero. En esa ocasión ambos se declararon inocentes de los cargos de tráfico de drogas y Maduro aseguró que es un «prisionero de guerra» y que continúa siendo «el presidente constitucional de Venezuela».

Oficialmente Maduro enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.

El Departamento de Justicia asegura que ambos «se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas para enviar miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica».