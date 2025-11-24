Cabello calificó de «chulos» a los presidentes que acompañarían a María Corina a recibir el Nobel de la Paz

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre el posible viaje de la líder de la oposición María Corina Machado a Noruega, en compañía de al menos dos presidentes, para recibir el Premio Nobel de la Paz.

«Yo no sé si la señora va a recibir su millón de dólares», dijo Cabello durante una rueda de prensa del PSUV.

«Que dos presidentes quieren ir, son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada que hacer en sus países. Son unos chulos que no pierden oportunidad para viajar a cualquier lado, pero todo eso está por verse, eso es problema de ellos, ojalá consigan pasaje para viajar», aseveró.

SOBRE ATENTADOS A OPOSITORES

Asimismo, Cabello rechazó la reciente acusación de Vente Venezuela sobre los atentados contra opositores en Colombia y Chile.

dijeron que en Colombia hicieron un atentado a dos personas los malos del chavismo, montaron una trama y resulta que era un problema pasional que lo resolvieron entre ellos a plomo. Uno de ellos contrató un sicario por una relación que tenía con otro, y acusaron al gobierno de Venezuela. Ahora en Chile entraron robar a una persona y acusaron a la revolución bolivariana, pero no nos extraña, en Chile inventan cualquier cosa sobre Venezuela. Yo vi esos videos, y en Venezuela el Cicpc lo resuelve en 15 minutos, los tipos mostraban la cara», expresó.

Por otra parte, se refirió a la estrategia que estaría usando el gobierno de Nicolás Maduro ante la amenaza de Estados Unidos en el Caribe. «La resistencia activa prolongada tiene que ver con que el país no se detiene. Estamos sometidos a amenazas, ataques, todos los días inventan una pendejada distinta, una cosa estrafalaria todos los días para señalar a Venezuela y para eso justificar lo que ellos quieren hacer».

«La resistencia activa prolongada es que nosotros tenemos que ser capaces de superar esas cosas, no paralizarnos, seguir trabajando y prepararnos para el tiempo que sea. La resistencia activa prolongada incluye otras fases, en lo político y en la defensa de nuestro país», concluyó.