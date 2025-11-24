«Van de fracaso en fracaso»: Delcy Rodríguez tildó de «ridículo» que EEUU designe al Cartel de los Soles como organización terrorista

La vicepresidenta Delcy Rodríguez tildó de «ridículo» que Estados Unidos haya designado al Cartel de los Soles como un grupo terrorista.

«Hoy Marco Rubio sacó otro refrito que si el Cartel de los Soles es ahora organización terrorista, ridículo, son unos ridículos, se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso», comentó en la instalación del simposio mundial de los barrios transmitido por VTV.

Asimismo, expresó que la lucha que tiene Estados Unidos contra el narcotráfico es puro «cuento».

«Si ellos quisieran combatir el narcotráfico tendrían que irse a Ecuador y buscar allí mismo en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo escondido en su fábrica de distribución de cambures», dijo.

En ese sentido, sostuvo que el 70% de la cocaína que se exporta «se hace por Ecuador, no es Venezuela la productora ni la traficante de drogas y así está asentado en los informes desde hace 27 años de la ONU y la DEA».

«Venezuela no es un país relevante en materia de drogas, pero ellos decidieron rodear al país y tiraron barcos, destructores, submarinos, aviones, drones buscando una provocación y una escalada», expresó.

Resaltó que una de las razones de Estados Unidos para intervenir en Venezuela es por «nuestros recursos naturales».

«Ellos quieren las reservas de gas, petróleo, oro y diamantes», afirmó.

Por otra parte, Delcy Rodríguez señaló que a través de la economía comunal «podemos romper y derrotar definitivamente el bloqueo criminal que hay contra nuestra patria. Ellos no han podido ni podrán».