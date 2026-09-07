EN VIDEO: Cabello dice que PSUV «está preparado» para cualquier escenario electoral en el país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que la tolda roja está preparada para cualquier escenario electoral que se pueda dar en el país.

A más de nueve meses de los hechos del 3 de enero, distintos sectores opositores exigen la convocatoria a elecciones. Cabello habló al respecto durante la rueda de prensa del PSUV y sostuvo que «nosotros estamos listos».

«El día que sea, ahí estará el PSUV listo para ganar. Para ganar, no nos gusta la medalla de plata, no. En elecciones no nos gusta la medalla de plata, nos gusta ganar y nos organizamos para ganar, para ganar», dijo Cabello.

El también ministro de Interior manifestó su confianza en un triunfo del PSUV. «El día que corresponda, este partido estará así: como un solo bloque unido apoyando la decisión que se tome, como un solo bloque. Ahí no hay margen para nada», acotó.

De igual forma, Cabello arremetió contra sectores opositores que «en el fondo ellos no quieren elecciones». «Ellos reconocen cuando ganan, y cuando pierden no reconocen a nadie», aseveró.

CABELLO SOBRE EL COMITÉ DE POSTULACIONES

Por otra parte, Cabello habló sobre el nuevo Comité de Postulaciones judiciales, el organismo que elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras alcanzarse un acuerdo en la mesa de negociación con la oposición.

«Con el tema del TSJ, nosotros somos muy respetuosos (…) Tenemos mayoría (en la Asamblea Nacional) y lo que quisiéramos lo podemos hacer por el número aplastante que tenemos», indicó Cabello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS ESPERAN «ACTUACIÓN URGENTE» DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Una vez hizo esta advertencia, Cabello sostuvo que acompañan a la mayoría parlamentaria, pero es un «tema que depende de la Asamblea Nacional». «Lo demás es declaraciones de una gente que quiere hacer ruido», concluyó.