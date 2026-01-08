VIDEO: Delcy Rodríguez confirma mejoras al sistema eléctrico venezolano

Venezuela

Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que habrá mejoras en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de que se haga una reforma de la ley que regula este servicio público.

Rodríguez encabezó un acto solemne en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Acompañada de varios ministros y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió la notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031.

La mandataria recibió una serie de propuestas legislativas de reformas integrales de distintas leyes. Respecto al SEN, confirmó que buscarán mejorar al sistema, que ha sido uno de los «sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho».

«En el área de servicios públicos queremos actualizar la ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañado de un proceso de actualización y de mejora del sistema, tanto en la generación como en la transmisión y el proceso de distribución», afirmó Rodríguez.

«MOMENTOS MUY DELICADOS»

Por otra parte, Delcy Rodríguez habló sobre el complejo escenario que vive el país, luego de que Estados Unidos ejecutó un bombardeo en el área de Caracas y capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez reconoció que Venezuela «vive momentos muy delicados para su estabilidad política» tras la «agresión militar». Igualmente, la presidenta reiteró que el país podrá superar esta situación.

La mandataria aseguró que la labor de la Asamblea Nacional se enfocará en la prosperidad y defensa de la soberanía nacional. También dijo que se buscará diversificar la economía y consolidar la paz del país.

