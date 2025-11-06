Cabello anunció creación de «red de inteligencia social» para reportar a desconocidos en las comunidades

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la creación de una red de «inteligencia social» para que los vecinos reporten a las personas desconocidas en sus comunidades.

«Creación de inteligencia social y comunal, esos son los que saben: ‘A mi comunidad llegó una persona aquí que nadie sabe quién es, no parece venezolano’, alguien tiene que reportar eso», señaló Cabello durante el congreso del PSUV transmitido por VTV.

Cabelló anunció que Nicolás Maduro envió estas propuestas a la Asamblea Nacional.

Vale recordar que el pasado 20 de octubre, Maduro pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que sus seguidores reporten las 24 horas del día «todo lo que ve, todo lo que oye».

Asimismo, precisó que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

En respuesta, la ONG venezolana VESinfiltro consideró como un «nuevo mecanismo de vigilancia» esta aplicación que Maduro pidió crear.

El organismo manifestó su preocupación sobre las «sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social».

A su juicio, esta iniciativa representa un «grave riesgo» para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al «promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano».