EN VIDEO: Federación Venezolana de Maestros dice que el paro se cumplió en 80% de las escuelas del país

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) aseguró este miércoles que el paro de actividades se cumplió en 80% en el país, como parte de la lucha por mejoras salariales.

Por ejemplo en Caracas, muchos de los colegios que se sumaron al paro están ubicados en Caricuao, La Vega, Catia, El Paraíso, El Valle, entre otros, de acuerdo al reporte de la FVM.

«Queremos agradecer a los padres que no enviaron a los niños y a los adolescentes a los colegios. Ausentismo total en la mayoría de las escuelas del país, es decir, que el paro se cumplió en 80%», expresó Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros.

Con vocación no se paga la canasta alimentaria. Educar con dignidad requiere salarios justos. !Que se escuche la fuerza del magisterio! #PorUnaEducaciónDigna#SueldoDignoYa pic.twitter.com/oyLcB5lKBF — FVMaestros (@fevemaestros) June 10, 2026

En ese sentido, apuntó que las escuelas que no se sumaron al paro fue debido a irregularidades en contra de los educadores.

«Ustedes tienen una federación que los va a defender a capa y espada porque estamos en lo correcto, en lo legal. Nuestra Constitución y leyes nos amparan», indicó en rueda de prensa.

Miedo? Miedo es ver cómo se destruye la educación pública mientras callamos. Protestar es un derecho.#PorSalariosDignos pic.twitter.com/vWcal1LEyB — FVMaestros (@fevemaestros) June 10, 2026



Ante esto, denunció «el acoso laboral que muchos supervisores y directores de los diferentes planteles en el país utilizaron con los maestros».

Asimismo, señaló que desde la Federación Venezolana de Maestros están evaluando nuevas acciones.

EL PARO EN LAS UNIVERSIDADES

Los distintos gremios, sindicatos y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela también se unieron al llamado a paro de actividades y hubo un «cumplimiento casi total».

Justino Adesso, secretario gremial de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), insistió que esta es una acción de protesta pacífica ante la ausencia de aumento salarial durante cuatro años, así como por la exclusión del pago del Bono de Responsabilidad Profesional al sector educativo.

#10Jun | 8:26 AM – Este es el panorama dentro de la UCV, tras la nueva convocatoria de paro por parte de los gremios, sindicatos y trabajadores a nivel nacional. pic.twitter.com/MwNBtHk8oE — UCV Noticias (@UCV_Noticias_) June 10, 2026

«Hacemos un llamado a las autoridades a que definitivamente escuchen al pueblo y a los trabajadores de las universidades que son los que contribuyen con la formación del talento humano que va a sacar adelante a este país. Con la misma prontitud que hacen cuando desembolsan recursos a aquellos que dicen que destruyen el país, nosotros que lo construimos, no recibimos nada», exclamó.