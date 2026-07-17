Buscan el cuerpo de Amir Infante, un adolescente que murió en La Guaira: «Que me regresen a mi hijo»

Miles de personas murieron en La Guaira producto del devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Una de las tantas víctimas mortales fue Amir Infante, un adolescente de apenas 16 años.

Amir estaba en el urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, en el sector Playa Grande, cuando ocurrió el terremoto. Logró sobrevivir durante varias horas e incluso fue entrevistado mientras atrapado, hasta que lo sacaron de los escombros.

Según su tía, Yanira Infante, el adolescente fue trasladado al Hospital Naval, pero ingresó sin signos vitales. Desde entonces, sus familiares no tienen conocimiento sobre el paradero de su cuerpo y exigen respuestas.

«Allí en el Hospital Naval (…) le hacen su certificado de defunción donde tiene un código, el cual no aparece ni lo reportan como que tengan conocimiento de ese número. Pero sí saben del caso», explicó la señora al reportero de sucesos, Román Camacho.

¿DÓNDE ESTÁ AMIR?

Aparentemente, el cuerpo del joven fue trasladado al puerto de La Guaira, que se utilizó para almacenar e identificar cadáveres. «A mi sobrino le perdimos el rastro hasta allí», explicó la tía de Amir.

La mujer, junto a otros familiares, fueron al puerto y estuvieron varios días revisando entre pilas de cadáveres en estado de descomposición, pero ninguno era el de Amir. Luego visitó distintos centros de salud y morgues, sin recibir respuesta.

Incluso, fueron al cementerio La Esperanza, en Carayaca, en donde han enterrado cuerpos sin identificar. Sin embargo, los funcionarios presentes en el camposanto le dijeron que fueran, una vez más, al puerto de La Guaira.

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El cuerpo de Amir, quien deseaba ser músico y formaba parte del Sistema Nacional de Orquestas, permanece desaparecido hasta este jueves. «Que me regresen a mi hijo, que me consigan dónde está mi hijo. Es lo único que pido, más nada», dijo su padre.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.930 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.