«Buscan alentar a los grupos extremistas»: La AN también respondió al aumento de recompensa por Maduro hecho por EEUU

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 emitió este sábado un comunicado en el que rechazó el aumento de recompensa por información que lleve a la detención de Nicolás Maduro de parte de la Fiscalía de EEUU, al asegurar que con ello se busca «alentar a grupos extremistas» del país y la región.

En la misiva, leída por Jorge Rodríguez, el cuerpo legislativo denunció «nuevos intentos del imperialismo de repetir viejas fórmulas para desestabilizar la paz de toda la patria». «Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones de la Fiscalía de EEUU, a todas luces ilegales, contra el presidente constitucional Nicolás Maduro», resalta la comunicación.

De acuerdo con la AN, tales operaciones no buscan otro fin que «alentar a los grupos extremistas del país y toda la región para que retomen la violencia, pero nuevamente serán derrotados. El presidente Nicolás Maduro es el garante de la paz y conduce el Estado de derecho y justicia».

«Este parlamento respalda al presidente y lo apoya en su plan de defender a la patria sagrada. No han logrado ni lograrán con sanciones y bloqueos criminales torcer el noble rumbo que el pueblo tomó el 28 de julio de 2024, el 25 de mayo de 2025 y el 27 de julio de 2025», añadió.

Para finalizar, la AN envió un recado a quienes «promueven el odio y el caos». «Les decimos que Venezuela no se rinde. Exigimos respeto al pueblo de Bolívar y a la voluntad de millones», concluyó el manifiesto.

De esta forma, la Asamblea Nacional se suma a los pronunciamientos de la FANB, Fiscalía y Cancillería, que condenaron el incremento de recompensa por Maduro.

AUMENTO DE LA RECOMPENSA

El pasado jueves, la fiscal estadounidense Pam Bondi anunció que el gobierno de Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa que lleve a la detención de Nicolás Maduro.

En un video difundido en X (Twitter), Bondi acusó a Maduro de «utilizar organizaciones terroristas extranjeras» como el «Tren De Aragua» y el «Cártel de Sinaloa» para «introducir drogas letales y violencia en nuestro país».

«Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses», añadió.

Igualmente, acotó que «el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares».