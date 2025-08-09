Cabello anunció la incautación de nuevo material explosivo «de altísimo poder destructivo» en Maturín

El ministro de Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, anunció este sábado sobre la incautación de nuevo material explosivo en Maturín, estado Monagas, con el que supuestamente estarían planeando realizar atentados terroristas.

El hallazgo se habría hecho en un galpón, desde el cual Cabello ofreció la información en la que vinculó a la «extrema derecha» y a la líder opositora, María Corina Machado, con los presuntos planes desestabilizadores.

«Aquí en Maturín vieron un material extraño en unos galpones e hicimos la investigación y llegamos a este galpón. Encontramos aquí algo alarmante por el altísimo poder destructivo», precisó Cabello en declaraciones transmitidas por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, detalló que hay ocho personas detenidas «y estamos en la búsqueda de 10 o 12 más», advirtió.

CAJAS CON SUPUESTOS EXPLOSIVOS

El también vicepresidente del Psuv destacó que se halló una «cantidad de cajas acumuladas», que contendrían los supuestos explosivos. «Dispositivos de los que usaron en Plaza Venezuela, combustible y teléfonos», reveló.

En total se incautaron 1.137 cajas de cargas huecas con 54 mil unidades, 35 rollos de cordón detonante, que sirve como multiplicador de explosivos, así como 125 detonadores eléctricos y 61 sistemas de carga hueca para iniciar la explosión.

«Quiero de verdad alertar al pueblo de Venezuela, por lo peligroso y nocivo que puede ser. Sabemos que esto tiene vinculación directa con el imperialismo norteamericano y la señora María Machado. Si el golpe que dimos en Plaza Venezuela fue terrible para los sectores terroristas, esto se multiplica por 20 o por 30», afirmó Cabello.

DESMONTAJE DE PLANES PARA ATACAR PLAZA VENEZUELA

Este jueves Cabello había alertado sobre el desmontaje de un supuesto plan terrorista para atacar la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Sobre los detenidos, se refirió a un sujeto identificado como José Daniel Ortega, quien dejó un bolso cargado con explosivos en dicha plaza pública.

En rueda de prensa desde la ciudad de Caracas, Cabello enfatizó que se trata de una reacción hipócrita de quienes promueven violencia y luego intentan victimizarse.

«Hasta ahora hay 15 capturados involucrados en esta operación, hemos encontrado evidencias, tienen plata, la del narcotráfico. Hay una gran diferencia ahora con el Gobierno de Colombia, cuando se realizó la Operación Gedeón, antes pagaban los campamentos, los entrenamientos, reclutaban… Hoy con el presidente Petro, en Colombia hay una lucha contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano no aparece por ningún lado», destacó.

Además, expuso láminas y detalles sobre los casos que han sido presentados por la derecha como supuestos actos de persecución política.