Burgum augura que EEUU hará más tratos y firmará nuevos acuerdos con el país

(EFE).- El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, auguró este jueves durante su visita en Caracas que el Gobierno de Donald Trump y el de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, harán más tratos y firmarán nuevos acuerdos.

«Sabemos que él (Trump) cree que usted está haciendo un trabajo maravilloso y sabemos que vamos a ver más tratos, más firmas, más oportunidades y más prosperidad», indicó Burgum durante un encuentro en el que Venezuela firmó acuerdos con la petrolera británica Shell, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, valoró el trabajo de Delcy Rodríguez y de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quienes -subrayó- enviaron una señal al mundo sobre la apertura de Venezuela para hacer negocios con la reforma de la ley de hidrocarburos, propuesta por la mandataria encargada y aprobada en enero pasado por el Legislativo para incentivar la inversión privada y extranjera.

«Sabemos que este va a ser el inicio de un flujo de capital financiero y de capital humano para el beneficio de ambos países», indicó Burgum.

A su lado, Delcy Rodríguez agradeció la visita en Caracas por parte de Burgum y añadió que los pasos que Venezuela y Estados Unidos están dando «demuestran la buena voluntad» de construir una agenda de cooperación energética y de minería.

«Su visita abre nuevos caminos y trae mucho trabajo que le toca ahora a los equipos de ambos países ejecutar», subrayó la mandataria encargada.

El secretario de Interior de EE.UU. llegó el miércoles a Caracas para una visita de dos días acompañado de representantes de la Casa Blanca y de unas dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.

En la víspera, Rodríguez y Burgum revisaron en el palacio presidencial de Miraflores -sede del Ejecutivo- la agenda en minería, intercambiaron «información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías» y resaltaron «el impulso de oportunidades estratégicas».

Rodríguez también anunció que su equipo económico presentará «en los próximos días» al Parlamento una «ampliación de la Ley de Minas» que pidió sea reformada «con celeridad», a fin de presentar al mundo «las oportunidades de inversión y desarrollo».

Desde Miraflores, Burgum afirmó el miércoles que las «oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia» entre ambos países «no tienen límites».

Funcionarios de EE.UU. negocian con la compañía minera estatal venezolana, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.