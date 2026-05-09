Inició pago de bono de Corresponsabilidad y Formación de mayo, este el monto y sus beneficiarios

Desde este 8 de mayo comenzó el pago del bono de “Corresponsabilidad y Formación”, a través de la Plataforma Patria.

Se trata del estipendio que corresponde a mayo, según informó el Canal Patria Digital en Telegram.

Los beneficiarios del bono recibieron Bs. 58.400 o $ 116,83 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La bonificación tuvo un aumento de 14,20% en bolívares en relación con pago de abril que fue de Bs. 51.135.

El bono corresponde a los trabajadores de la administración pública pertenecientes a la nómina especial.

El aumento en el monto de las bonificaciones se hace en correspondencia a los incrementos decretados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, desde el 30 de abril.

BONOS PAGADOS

De hecho, la misma noche del anuncio, el canal Patria Digital informó sobre el pago de los aumentos en los bonos para los trabajadores de sectores especiales.

El primer aumento que se aprobó fue de 24.350 bolívares, equivalente a unos 50 dólares para ese día.

Mientras que el personal jubilado de la administración pública percibió 17.045,00 bolívares.