¿El regreso de María Corina al país será pronto? Lo que reveló Henry Alviárez

El coordinador de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez, señaló que la líder opositora María Corina Machado está preparando su regreso al país, por lo que podría ocurrir «pronto».

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, el político señaló que toda Venezuela está expectante sobre el regreso de «su principal referente político».

Destacó que Machado tiene derecho de regresar al país. «Lo que ella siente que es su deber estar con nuestra gente y por eso la expectativa enorme de que ella pueda regresar al país», expresó.

Asimismo, indicó que el tiempo lo dará por supuesto «el poder superar todos los obstáculos que le han puesto».

«Es una ciudadana que tiene plenos derechos políticos y ciudadanos, pero que además está facultada y no tiene deuda ante la ley y pueda estar en su país normalmente», comentó.

MARÍA CORINA Y SU REGRESO A VENEZUELA

Alviárez manifestó que «el problema es lo que hemos venido diciendo que este es un sistema que prácticamente no es democrático».

«Precisamente por eso es la lucha que está dando el pueblo internamente para que nosotros podamos establecer un proceso de cambio de manera pacífica, cívica y democrática que es por medio de una elección y esa es al final la petición del pueblo. Para eso viene María Corina a Venezuela para construir un gran proceso o acuerdo de unidad nacional para buscar resolver los cuantiosos problemas que tiene la sociedad venezolana», apuntó.

Incluso el dirigente de Vente Venezuela sostuvo que «ya estamos viendo el hastío que hay producto del racionamiento eléctrico, estamos percibiendo los niveles de pobreza que hay en la población y el desespero porque al final las condiciones de vida se hacen adversas».

«María Corina Machado tiene la plena convicción de volver a Venezuela y lo hará porque es su derecho y porque al final el país de alguna manera debe reencontrarse con su institucionalidad y entrar en un proceso de reconciliación dentro de un marco democrático. Estamos haciendo lo que tengamos que hacer y estoy seguro de que ella está haciendo lo que tiene que hacer para su regreso pronto al país», afirmó.

LA LLEGADA

Precisamente, horas antes Henry Alviárez acotó que «en las próximas horas se están alineando lo jurídico con lo diplomático para asegurar el regreso».

«Puede ser en los próximos días, ¿pero por qué no en las próximas horas? La entrada tiene que ser como entra todo venezolano por Maiquetía, por Valencia, donde sea, el pueblo venezolano la va a estar esperando», dijo a NTN24.