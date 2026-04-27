BCV confirmó que empresa contratada por EEUU auditará uso de recursos venezolanos

El Banco Central de Venezuela (BCV) confirmó este lunes que el Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, “para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos”.

Destacó que esto es en cuanto a los recursos financieros asociados con Venezuela en el exterior.

«Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar», sentenció el presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González.

Asimismo, sostuvo que se mantienen en constante revisión de los instrumentos de política monetaria y cambiaria. «Tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente», dijo.

También resaltó la importancia de las entidades bancarias nacionales para contribuir a generar prosperidad. «Es momento de aumentar de manera progresiva el bienestar de los ciudadanos», comentó.

LAS PROYECCIONES DEL BCV

Luis Alberto Pérez González aseguró que se proyecta un nuevo período de estabilidad cambiaria y descenso de la inflación en el país.

Pérez ofreció estos comentarios durante una reunión celebrada en Caracas con representantes de la banca pública y privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, Sudeban y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores.

Durante el encuentro reveló que según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela creció en el primer trimestre de 2026. «Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender”, puntualizó.

Pérez resaltó que tanto el tipo de cambio oficial como el no oficial han registrado una ralentización significativa. Asimismo, aseveró que la brecha entre ambas comenzó a disminuir, al ubicarse en 29%, como producto de una intervención más activa del BCV.

También anunció que se están diseñando acciones para que personas naturales y jurídicas compren y vendan divisas con mayor facilidad en los mecanismos oficiales a través de los bancos y casas de cambio. No obstante, aclaró que se seguirá estimulando que las transacciones en el mercado interno se realicen en bolívares.

«Es el momento de empezar a pensar en instrumentos que faciliten que las personas naturales y jurídicas sigan aumentando sus preferencias por mantener el uso del bolívar», señaló.