BCV actualizó comisiones por uso de pago móvil, menudeo, mantenimiento de cuentas y más: Esto es lo que pagarás

El Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó las comisiones que cobrarán las entidades bancarias por las distintas operaciones y mantenimiento de cuentas.

El anuncio lo hicieron a través de la Gaceta Oficial N° 43.427, con fecha 31 de julio de 2026.

COMISIONES EN PAGO MÓVIL

Para el servicio de Pago Móvil persona a persona natural se cobrará una comisión de 0,30% del monto cancelado o un mínimo de 14 bolívares.

En caso de las transacciones no aprobadas se deberá pagar la comisión mínima de 14 bolívares.

Las operaciones Persona a Comercio, tendrán una comisión de 1,50% del monto pagado, con una tarifa mínima de 14 bolívares. De igual forma, las transacciones no aprobadas tendrán un costo de 14 bolívares de comisión.

Para las transacciones Comercio a Persona, la comisión entre diferentes bancos quedó en un 2% del monto cancelado, con una comisión mínima de 14 bolívares, al tiempo que aplica la misma penalización de 14 bolívares a las transacciones no aprobadas. Mientras que si se hace en el mismo banco esta comisión baja a 1,75%.

COMISIONES POR SERVICIOS

El servicio de abono de nómina tendrá un recargo de 0,15% del monto de cada operación.

El servicio financiero que permite a un negocio aceptar pagos electrónicos con tarjetas de crédito, débito o prepago, a través de billeteras electrónicas tendrá un recargo de 1,50% del monto pagado.

En los cajeros automáticos habrá una comisión de 54 bolívares para consulta, rechazo o transferencia. Además, quienes los usen para retirar deberán pagar el 3% del monto de la transacción.

El mantenimiento mensual de cuentas corrientes jurídicas, la emisión de referencias y los estados de cuenta impresos tendrán un costo de 54 bolívares.

Las transacciones fallidas tendrán una comisión de 14 bolívares, mientras que los cheques devueltos se ajustaron a un máximo de 587 bolívares para personas naturales y 662 bolívares para las jurídicas.

COMISIONES A OPERACIONES CON MONEDA EXTRANJERA

Los consumos en el exterior mediante tarjetas de débito y prepagadas, junto con operaciones de adelanto de efectivo en cajeros automáticos en el exterior tendrán una comisión de 1,50% del monto de la operación.

La compra y venta de moneda extranjera tendrán una comisión de 1% del monto de cada operación.

El retiro de fondos en efectivo tendrá una comisión de entre un mínimo de 3% y un máximo de 3,80% del monto de la operación. Este costo será pagado en bolívares al tipo de cambio aplicado a la operación.

Las transferencias internacionales enviadas al resto del continente americano tendrán una comisión de 21 euros o su equivalente en divisas de la operación. Mientras que las transferencias internacionales enviadas al resto hacia entidades de Europa y el resto del mundo tendrán una comisión de 30 euros o su equivalente en divisas de la operación.

COMISIONES POR MENUDEO

La recepción o envío de remesas electrónicas a través de transferencias internacionales, terminales de pago o botones de pago tendrá una comisión de 4% del monto de la operación calculado al tipo de cambio de la transacción, con un mínimo de 2 euros.

La compraventa de divisas en agencias bancarias mediante transferencias electrónicas, con cargo a cuentas en divisas en el sistema financiero nacional o cheques de viajero o cheques cifrados pagará una comisión de 1% del monto de la operación calculado al tipo de cambio de la transacción.

Asimismo, la compra de moneda extranjera en agencias bancarias en efectivo realizadas por personas naturales y jurídicas tendrán una comisión de 5% del monto de la transacción expresado en bolívares y calculado al tipo de cambio de la transacción.

Mientras tanto, la venta de moneda extranjera en agencias bancarias no pagará comisión alguna.

Finalmente, en las casas de cambio, la recepción o envío de remesas electrónicas a través de transferencias internacionales, terminales bancarios y botones de pago tendrán una comisión de 4% calculado al tipo de cambio de la operación, con un mínimo equivalente a 2 euros.