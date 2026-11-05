Banco Central anuncia inflación «más baja» del año

El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló este miércoles los detalles sobre la inflación de octubre y reveló que se trata de la cifra más baja del año.

El ente emisor publicó en su cuenta de Instagram los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). «Inflación de octubre desciende a 6,2% y registra la cifra más baja de 2026», acotó el BCV.

De acuerdo a las cifras oficiales, la inflación intermensual es la menor del año, ratificando las cifras del segundo semestre. «Acumula tres meses consecutivos en un solo dígito, lo que confirma la tendencia hacia la estabilización de precios», acotó.

El BCV sostuvo que el resultado se logró gracias a la «coordinación» con el gobierno nacional. A esto se ha sumado «avance en el restablecimiento del balance fiscal, favorecido por la disciplina fiscal».

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Desde el BCV insisten en la «normalización de los flujos de ingresos externos y el aumento de la recaudación interna». Además, reiteró que su objetivo es la «estabilización de precios y el crecimiento», tal como indica el Acuerdo Anual de Políticas Económicas.

TASA EURO BCV

El ente emisor anunció las mejoras en la inflación el mismo día en que el euro superó la barrera de los 1.000 bolívares. Se trata de la referencia usada en algunos comercios como alternativa al dólar oficial.

Según las cifras del BCV, el euro tiene un valor de 1.006,03 bolívares, siendo el tipo de cambio más alto de las mesas de cambio. El dólar, por su parte, se ubicó en 894 bolívares.

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Cabe destacar que la tasa de cambio del euro se acercó al tipo promedio de USDT en Binance, que se ubica en 1.013 bolívares para la compra y 1.007 para la venta.