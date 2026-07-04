BALANCE: 36 edificios de Chacao son de ‘criterio rojo’ por fallas estructurales, reveló alcalde

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, presentó este sábado un balance actualizado sobre las gestiones realizadas con los edificios del municipio, desde el 26 de junio. Esto es dos días después de que los terremotos causaran el derrumbe de tres inmuebles y afectaciones en decenas de residencias en esa jurisdicción.

Desde la sala situacional del municipio, Duque informó que realizaron inspecciones en toda la municipalidad, principalmente en los alrededores de los sectores donde se desplomaron los edificios, que es donde hay más afectados.

En este sentido, señaló que hay 464 edificios con criterio verde, 95 con criterio amarillo y 35 con criterio rojo, que representan los colores del semáforo, por lo que los que están en rojo no están aptos para ser habitados por estar en riesgo de colapso.

“Hay 70 ingenieros recorriendo el municipio y cargando la data” en la página web dispuesta por la alcaldía. Allí los vecinos reportan los daños a sus edificaciones.

El alcalde dijo que “los técnicos están haciendo sus informes para determinar si los edificios con criterio rojo se pueden recuperar o se tienen que demoler por completo”.

También quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los habitantes del municipio, porque “evaluamos en cada caso por separado”.

Asimismo, explicó que atendieron a 1.413 peticiones de todo tipo, como fugas de gas, botes de agua y otras incidencias.

El burgomaestre agradeció a todos los funcionarios de la alcaldía por el trabajo desempeñado desde el mismo día de la tragedia que cobró la vida de 68 personas en el municipio.

ACUERDOS CON BANCOS, HOTELES Y CONTRIBUYENTES

Gustavo Duque informó que han conversado y llegado a acuerdos con bancos, empresas de seguros y los contribuyentes más grandes del municipio para tomar medidas.

Por ello, anunció que “los edificios con criterio rojo van a ser apadrinados por los contribuyentes, contra descuentos o beneficios tributarios que van a tener durante dos años”.

Sobre los edificios con criterio amarillo, indicó que también evalúan las formas como pueden ayudar a los vecinos.

En relación con los vecinos cuyos edificios tienen criterio rojo, informó que han contratado 450 habitaciones en varios hoteles, por dos meses, para alojarlos.

Aunque la mayoría está a buen resguardo en esos hoteles, hay varios vecinos que han preferido quedarse en centros de acogida, por temor o problemas psicológicos derivados del trauma por los terremotos.

En cuanto a los comercios, Duque anunció que el lunes comienzan las inspecciones.

En este caso, aclaró que, si ya tienen un informe emitido por un ingeniero certificado, pueden llevarlo a la alcaldía para registrarlo.

Y, finalmente, sobre el uso de los ascensores en los edificios con criterio verde, dijo que deben revisarse y el informe emitido por los expertos lo tienen que presentar certificado en la alcaldía y así ponerlos en funcionamiento.