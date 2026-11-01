Bajón eléctrico afectó a Caracas y varios estados del país este 1Nov, así reaccionaron usuarios en redes

Este domingo 1 de noviembre, en horas de la mañana, se registró un fuerte bajón en el servicio eléctrico en la ciudad de Caracas y varios estados del país.

De acuerdo con los reportes en redes sociales la falla eléctrica afectó a los estados Barinas, Falcón, Mérida, Sucre, La Guaira y Zulia. Mientras tanto en Caracas muchos usuarios reportaron que el bajón tuvo tal fuerza que llegó a apagar aparatos eléctricos como computadoras y televisores.

«Aquí en La Guaira sendo bajón. Ya perdí hace dos años mi aire y mi TV, ambos con protectores. Que chévere sería el Estado respondiera por esos daños», escribió un usuario en X (Twitter). En esta línea otro añadió: «Bajón con subidón. Ese prende y apaga se echó mi freezer».

Otros usuarios hicieron referencias a los recientes anuncios de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez para este 1 de noviembre. «¿El bajón de luz fue por el encendido de la navidad?»

«Al momento #1Nov brutal bajón eléctrico en #Ccs que me apagó todos mis electrodomésticos», escribió un usuario en X, quien también cuestionó las fluctuaciones recurrentes del servicio.

No obstante, otros reportes apuntan a que en algunos estados la situación estuvo mucho peor. En Barinas usuarios reportaron que quedaron completamente sin luz tras la fluctuación.

Estos anuncios se producen después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara el pasado 8 de octubre sobre un plan para incorporar unos 7.400 megavatios de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante acuerdos con las empresas General Electric e Impsa. Asimismo, anunció una reforma de la Ley del Sistema Eléctrico que permitiría la participación de empresas privadas en las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad.

Más recientemente, el pasado 27 de octubre, Rodríguez aseguró que los venezolanos comenzarían a notar «pronto» un alivio en los cortes eléctricos y afirmó que los trabajadores de Corpoelec estaban trabajando para recuperar el sistema.