Autoridades en Carúpano se pronuncian sobre caso de bebé desaparecido, cuerpos de seguridad mantienen búsqueda

El alcalde del municipio Bermúdez (estado Sucre), Julio Rodríguez, se pronunció este lunes sobre el caso de Heyden Emilio Caraballo Amundaraín, un bebé de apenas siete meses que desapareció el fin de semana.

La Alcaldía de Carúpano difundió en TikTok un video de Rodríguez reunido con su equipo y haciendo seguimiento a la situación del bebé. «Hemos evaluado todo el desarrollo de la acción que se viene abordando con el caso», dijo.

«Se ha estado haciendo todo, absolutamente todo lo que corresponde de acuerdo a los protocolos que se deben cumplir», dijo Rodríguez, mencionando la colaboración de Protección Civil, bomberos y guardacostas.

Los organismos de emergencias se mantienen desplegados en zonas marítimas y terrestres para ubicar al bebé. Hasta el momento, las búsquedas no han tenido éxito y el pequeño Heyden permanece en paradero desconocido.

«ES UN CASO INÉDITO»

El mandatario municipal pidió «calma» a la ciudadanía para que las autoridades puedan determinar qué ocurrió con el bebé. «Es confiar plenamente en todo lo que se está desarrollando, tanto en la investigación como en la búsqueda», apuntó.

«Es un caso inédito. Nunca antes habíamos visto en nuestro municipio la desaparición de un niño de apenas siete meses, y que tengan la plena seguridad su familia y la población de que nosotros estamos trabajando de manera articulada», afirmó Rodríguez.

El bebé desapareció en horas de la madrugada del sábado, 7 de noviembre, en una vivienda de la comunidad de Areíto. Su familia asegura que «lo acostaron a dormir» y unas horas después descubrieron que la cuna estaba vacía.