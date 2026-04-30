¿Aumentó el IVA para la defensa de Maduro? Lo que aclaró el Seniat

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) desmintió la noticia de un supuesto aumento del IVA para el pago de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York.

«La información que está circulando a través de las plataformas digitales es falsa, por lo que rechazamos este tipo de noticias que solo buscan generar confusión, zozobra e incertidumbre en la ciudadanía y en los contribuyentes», indicó el organismo a través de un comunicado.

«Desde el SENIAT reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el bienestar económico y social del país, por lo que exhortamos a los contribuyentes a no hacerse eco de campañas de desinformación y les recordamos que toda modificación en materia tributaria se publicará en Gaceta Oficial y comunicada exclusivamente a través de nuestros canales oficiales y del Portal Fiscal», precisó.

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¿QUÉ DECÍA LA SUPUESTA NOTICIA?

Esta aclaratoria del Seniat surge luego de que se hiciera viral una noticia falsa sobre un supuesto aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 25% para el pago de la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«A partir del 1 de mayo de 2026, la Alícuota General del IVA se ajustará a 25% a nivel nacional», reseñaba la noticia falsa.

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«Esta medida tiene como propósito fundamental incrementar la recaudación tributaria destinada de manera exclusiva y prioritaria al Fondo de Seguridad y Soberanía Nacional para la Defensa de Nicolás Maduro Moros, y Cilia Flores de Maduro, frente a las amenazas imperialistas y la desestabilización económica», añadía el texto.

«SENIAT» es tendencia porque se difundió un supuesto comunicado en el que se anunciaba el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un 25% Esto resultó ser falso, no hay comunicado por parte de las autoridades. pic.twitter.com/h6rWE5FYV5 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) April 30, 2026

Asimismo, indicaba que este IVA lo iban a aplicar «sin excepciones a todo tipo de productos, bienes y servicios incluyendo alimentos básicos, medicinas y servicios públicos, para garantizar la máxima cobertura del fondo de defensa soberana».