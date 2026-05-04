Caryslia Rodríguez es ratificada como presidenta del TSJ, magistrados suplentes ocuparon vacantes

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, fue ratificada este lunes en el cargo, mientras que varios magistrados suplentes pasaron a ocupar las vacantes dejadas por la serie de jubilaciones recientes.
La Sala Penal del TSJ sesionó este 4 de mayo y ratificó a Rodríguez como presidenta del máximo tribunal del país. Por su parte, el magistrado Elías Rubén Bittar Escalona fue incorporado como primer vicepresidente del organismo.
De igual forma, el TSJ «efectuó hoy la incorporación de las magistradas y magistrados suplentes para ocupar las vacantes generadas por las jubilaciones recientemente aprobadas», según indicó en su cuenta de Instagram.
Cabe destacar que se trata de designaciones temporales. Una vez concluya el proceso del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, se designará a los integrantes definitivos del máximo tribunal.
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SALAS DEL TSJ
Con estas designaciones, Rodríguez permanecerá como presidenta del TSJ, cargo que ocupa desde enero de 2024. Los vicepresidentes serán Elías Bittar (primero) y Tania D’ Amelio Cardiet (segunda). Por su parte, las salas quedaron conformadas de la siguiente forma:
Sala Constitucional
Presidenta: Tania D’ Amelio Cardiet
Vicepresidenta: Lourdes Suárez Anderson
Integrantes: Michel Adriana Velásquez Grillet, Janette Trinidad Córdova Castro y Anabel Hernández
Sala Político Administrativa:
Presidente: Jaime Jesús Báez Jiménez
Vicepresidente: Juan Pablo Torres
Integrante: Luis Emilio Rondón
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Sala Electoral
Presidenta: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta: Fanny Beatriz Márquez Cordero
Integrante: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta
Sala de Casación Civil
Presidente: Emilio Antonio Ramos González
Vicepresidente: José Luis Gutiérrez Parra
Integrante: Jacqueline Sosa
Sala de Casación Penal
Presidenta: Carmen Marisela Castro Gillly
Vicepresidenta: Grisell López Quintero
Integrante: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero
Sala de Casación Social
Presidente: Elías Rubén Bittar Escalona
Vicepresidenta: Eneida Alexandra Moreno Pérez
Integrante: Edelio González
Los anuncios se dieron unos días después de que se aprobaran las jubilaciones de ocho magistrados. Entre ellos se encuentra Maikel Moreno, presidente del TSJ desde 2017 hasta 2022, y Elsa Gómez, quien encabezaba la Sala Penal.