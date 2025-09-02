Aumentaron las tarifas en los peajes del país, esto es lo que tendrías que pagar

Este lunes comenzó a divulgarse una circular de lo que serían los nuevos montos a pagar en todos los peajes del territorio nacional.

El escrito señala que estos precios entraron en vigencia a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento ni el Ministerio del Transporte, ni el ministro Ramón Velásquez se han pronunciado al respecto.

En caso de oficializarse, este sería el tercer aumento del precio del peaje en lo que va de 2025. A principio de año los conductores pasaron de pagar 15 a 30 bolívares. Posteriormente, el pasado mes de agosto el monto mínimo pasó de 30 a 75 bolívares.

De acuerdo con la información publicada en las casillas de cobro de los diferentes peajes, y divulgada por varios medios de comunicación, los precios quedarían de la siguiente manera:

Vehículos livianos y microbús: 80 bolívares.

Buses: 120 bolívares.

Carga Liviana: 570 bolívares.

Carga pesada 2 ejes: 640 bolívares.

Carga pesada 3 ejes: 710 bolívares.

Carga pesada 4 ejes: 780 bolívares.

Carga pesada 5 ejes: 910 bolívares.

Carga pesada 6 ejes: 1.140 bolívares.

«Por otra parte, se les reitera y se exhorta a todos los encomendados el cumplimiento de lo establecido en la resolución conjunta en cuanto a la rendición, declaración y enteramiento de la recaudación en cada uno de los peajes que ustedes administran en calidad de encomendados», añade el texto.