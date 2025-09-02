Venezuela

Aumentaron las tarifas en los peajes del país, esto es lo que tendrías que pagar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
peajes

Este lunes comenzó a divulgarse una circular de lo que serían los nuevos montos a pagar en todos los peajes del territorio nacional.

El escrito señala que estos precios entraron en vigencia a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento ni el Ministerio del Transporte, ni el ministro Ramón Velásquez se han pronunciado al respecto.

Leer Más

tubería
Vecinos veían juego Caracas – La Guaira cuando chorro de tubería destruyó todo un edificio en Altos Mirandinos
Gobierno de Maduro acusó a EEUU de estar «bloqueando» los vuelos de migrantes repatriados
Las razones por las que habría bajado el consumo de azúcar «per cápita» en el país, según gremio de cañicultores

En caso de oficializarse, este sería el tercer aumento del precio del peaje en lo que va de 2025. A principio de año los conductores pasaron de pagar 15 a 30 bolívares. Posteriormente, el pasado mes de agosto el monto mínimo pasó de 30 a 75 bolívares.

LEA TAMBIÉN: ESTE 1SEP INICIÓ PAGO DE UN BONO DE 10.000 BS. ESTE 1SEP, ESTOS SON LOS BENEFICIARIOS

De acuerdo con la información publicada en las casillas de cobro de los diferentes peajes, y divulgada por varios medios de comunicación, los precios quedarían de la siguiente manera:

  • Vehículos livianos y microbús: 80 bolívares.
  • Buses: 120 bolívares.
  • Carga Liviana: 570 bolívares.
  • Carga pesada 2 ejes: 640 bolívares.
  • Carga pesada 3 ejes: 710 bolívares.
  • Carga pesada 4 ejes: 780 bolívares.
  • Carga pesada 5 ejes: 910 bolívares.
  • Carga pesada 6 ejes: 1.140 bolívares.

«Por otra parte, se les reitera y se exhorta a todos los encomendados el cumplimiento de lo establecido en la resolución conjunta en cuanto a la rendición, declaración y enteramiento de la recaudación en cada uno de los peajes que ustedes administran en calidad de encomendados», añade el texto.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: ‘La Chilindrina’ se cayó en las escaleras de un teatro y dejó preocupados a sus fanáticos
Caraota Show
Palin
Detuvieron a famoso presentador británico Michael Palin mientras grababa estatua de Chávez para su documental
Venezuela
¿Qué pasará en septiembre? La predicción de Mhoni Vidente sobre Venezuela y Estados Unidos
Tendencias