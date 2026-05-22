Aumentaron el pasaje: Transportistas anuncian que estará indexado al dólar y esto se cobrará a partir del 1Jun

Autoridades de transporte y trabajadores del sector acordaron durante una mesa de trabajo realizada este 21 de mayo que el pasaje urbano quede fijado en 0,25 dólares y se actualice cada mes, según la tasa del BCV.

De esta forma para el mes de junio iniciaría este esquema de cobro del pasaje con una tarifa de 140 bolívares, antes de la siguiente actualización el 1 de julio.

«Tarifa indexada aprobada 0,25 centavos de dólar a partir del 1 de junio de 2026, equivalente (BCV) a 140 bolívares. Se inicia el 1 de junio y mensualmente será actualizada», indicó el transportista José Luis Trocel, según nota de prensa.

Esta medida estará acompañada con el inicio del operativo ‘Pon tu carro al día’, dirigido inicialmente a unidades de transporte urbano, troncales, periféricas y mototaxis. Este plan contará con el acompañamiento de funcionarios del Saren, el INTT, la Policía Nacional y Fontur, según informó el medio Noticias al Dia y a la Hora.

En esta línea, los representantes del sector transporte anunciaron la entrega de créditos a través del Banco Digital de los Trabajadores y Bancamiga, con la próxima incorporación del Banco de Venezuela. Hasta la fecha, se han liquidado 369 créditos y restan aproximadamente 800 por procesar.

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El monto del crédito es de 800 dólares. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría Faría puntualizó que la capacidad de recibir montos superiores dependerá del historial de pago: «Depende de la cancelación si eres buen pagador, sube tu crédito».

Además, dictó medidas como la exoneración de aranceles para la importación de cauchos destinados a los transportistas.

Asimismo, exoneraron el suministro de combustible con el fin de garantizar que el transportista reciba el pago completo por el servicio prestado a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Hasta el momento organismos oficiales no han confirmado las medidas.