El dardo sobre la «omisión de contexto» en el caso real de los hermanos De Grazia y la trama PDVSA-Cripto

Tras años de investigaciones, las últimas semanas entre abril y mayo de 2026 se inició el juicio sobre el sonado caso de PDVSA-Cripto; donde se han revelado detalles de los imputados como Tareck El Aissami, Hugbel Roa, Walter Ranieri y los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia; así como denuncias en lo que ha sido el procedimiento; sin embargo, de acuerdo al periodista Alejandro Hernández, también se han «omitido» otros tantos.

A través de sus redes sociales, el también director de La gran aldea se refiere a los reportes periodísticos sobre las audiencias, de los que dice «extrañamente se omite el contexto acerca de quiénes son los hermanos De Grazia».

«Por respeto a tantas víctimas, desde el periodismo se debería diferenciar entre presos políticos de conciencia y los detenidos de alto perfil por las peleas internas del chavismo», publicó.

Veo unos reportes “periodísticos” sobre la audiencia del juicio PDVSA – CRIPTO, donde, extrañamente, se omite el contexto acerca de quiénes son los hermanos De Grazia. Por respeto a tantas víctimas, desde el periodismo se debería diferenciar entre presos políticos de conciencia… — Alejandro Hernández (@ahernandezof) May 21, 2026

En medio de las audiencias, el pasado 18 de mayo, declaró por primera vez el empresario Daniel de Grazia, de quien solo se reseñaron denuncias de aislamiento, incomunicación y lo que dijo era «ausencia de derecho a la defensa»; además de presunta coacción para despojarlo de sus negocios; no obstante, es poco lo que se ha detallado sobre el entramado que lo vincula a la trama de corrupción de más de 23 mil millones de dólares.

CORRUPCIÓN MULTIMILLONARIA

Precisamente la columna de Hernández en el portal La Gran Aldea, puntualizó lo que sería un esquema que pone en tela de juicio la calificación de «presos políticos» que se trata de imponer sobre los hermanos, quienes por largo tiempo se movieron por terrenos volátiles.

El crecimiento explosivo de Bancamiga desde 2015, evidenciado por una inyección de capital que elevó su valor a 25,5 millones de dólares, consolidó a los parientes del político opositor Carmelo De Grazia como los principales directivos y accionistas del banco al momento de su captura.

La columna detalla que según una investigación de Armando.info, ese año marcó la entrada de José Chacín Bello, primo de Samark López, como segundo accionista (16,75%), compartiendo posición con José Luis Queijeiro Taboada y solo superados por el propio De Grazia (32,32%), sumándose además Armando Iachini de Constructora Yamaro con un 7,76%; reseña el reporte de La Gran Aldea.

De acuerdo a los mismos datos que parten de la investigación de Armando Info reseñada por La Gran Aldea; la actividad de los hermanos en 2014 encendió las alarmas de Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) por unas transferencias de 200 millones de dólares «no transparentes» desde Panamá a Barbados; sin embargo, no trascendió.

Luego aparece el Compass Bank, fundado en 2013 en la isla de Dominica; institución donde según los reportes, los hermanos De Grazia hicieron los mayores negocios en un esquema de triangulación en el que participaban, entre otros, El Aissami y su testaferro Samark López, de quien se dijo era el capital detrás de Bancamiga hasta ese momento.

EL ENCUENTRO CON PDVSA

La trama Pdvsa-Cripto implicó la reventa ilícita de petróleo y el uso de Bancamiga para custodiar divisas y lavar fondos a través de intermediarios en Asia, beneficiando a figuras como Tareck El Aissami y los hermanos De Grazia. El esquema, que incluyó a Compass Bank y el uso de criptomonedas para burlar sanciones, generó una pérdida estimada de 3 mil millones de dólares a la estatal petrolera, detalla ArmandoInfo. El desfalco, que operó desde 2017, resultó en una ola de detenciones en 2023 tras la intervención de la justicia.

En 2024 llegó el turno de Daniel, Levin y Carmelo De Grazia, los directivos de Bancamiga; institución que poco después pasó a manos del empresario José Simón Elarba.

El dirigente y primo de los detenidos, Américo De Grazia lo acusa directamente de presionar a los hermanos; pese a que el caso, si bien podría tener procesos cuestionables, se ha enmarcado en las denuncias de la gran red de corrupción de la que hasta ahora no se ha librado su mayor cara visible, Tareck El Aissami, pues no fue tomado en cuenta para una eventual amnistía.