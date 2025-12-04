Venezuela

Aumenta uso de criptomonedas en el sector inmobiliario: «Se están produciendo negociaciones»

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
@jcrd30

Fernando Di Gerónimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas (CIMCaracas), informó este miércoles del incremento del uso de criptomonedas en el sector inmobiliario en Venezuela.

El gremialista sostuvo una entrevista en el programa Dos Más Dos de Unión Radio. Desde un principio, explicó que las criptomonedas llegaron al sector producto de la situación económica del país, facilitando pagos más estables y rápidos.

«Se están usando Bitcoin que es un tipo de moneda muy versátil y rápida», dijo. «Se están produciendo varias negociaciones en este tipo de instrumento, aunque no está todavía el reglamento de la ley, pero se están haciendo operaciones de USDT y UCDC», agregó.

Di Gerónimo detalló que las operaciones en el sector están fijadas a criptomonedas estables (stablecoins), que se mantienen fijadas al dólar. Además, precisó que se usan tanto para ventas como alquileres de propiedades.

Aunque Di Gerónimo celebró el uso de criptomonedas en el sector, sostuvo que se deben establecer normas legales para estas operaciones. Así pues, se podrán lograr el funcionamiento pleno de estas monedas digitales.

«HAY UN RESURGIR» EN EL SECTOR

El gremialista precisó que la mayor parte de las transacciones se dan en zonas de Caracas como Los Palos Grandes y Las Mercedes. «Ahorita hay como una especie de nuevo movimiento, hay un resurgir», expuso.

«Se está dando en el municipio Chacao, en Bello Campo, Baruta, Manzanares, El Hatillo, donde hay negociaciones interesantísimas de muchas viviendas de apartamentos, hay poco de casas y se están dando negociaciones de oficinas en la zona de Las Mercedes», dijo.

Igualmente, dejó claro que hay optimismo desde el sector gracias al incremento de alquileres. «Ha habido una gran cantidad en toda Caracas, en el municipio Libertador, Sucre, todo lo que metes en el mercado, se está alquilando», sentenció.

