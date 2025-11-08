Aterrizó un nuevo vuelo de migrantes con 200 venezolanos deportados por EEUU, entre ellos 13 menores de edad

Un total de 200 migrantes venezolanos aterrizaron el viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un nuevo vuelo de deportación proveniente de EEUU, entre ellos 13 menores de edad, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

En una publicación en Instagram, la cartera además dijo que entre los retornados se encuentran cinco niños supuestamente «separados» previamente por el Gobierno de Trump. Asimismo, el regreso se dio gracias a la misión Vuelta a la Patria.

«Es importante destacar que el vuelo Nº 84, que aterrizo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, transportó a 200 venezolanos que regresaron a su tierra natal tras enfrentar diversos desafíos en el extranjero. Entre ellos se encontraban 157 hombres, 29 mujeres y 13 niños, de los cuales cinco habían sido previamente separados de sus padres», remarcó la cartera.

Finalmente, el oficialismo insistió en que mantiene un compromiso con «sus ciudadanos en el extranjero», asegurando que «cada uno de ellos pueda regresar a casa».

¿CUÁNTOS VENEZOLANOS HAN LLEGADO EN LOS VUELOS DE REPATRIACIÓN?

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de diversos organismos de seguridad ciudadana. Entre ellos, hubo efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Estos organismos, como en los vuelos previos, han cumplido «los protocolos establecidos para los repatriados».

En total, cerca de 17 mil personas han retornado al país desde febrero de 2025, cuando se anunciaron los vuelos de repatriación entre ambos países.

Algunas semanas atrás, el gobierno de Nicolás Maduro reiteró su «compromiso» de continuar con los vuelos de repatriación, a pesar de la escalada de tensiones geopolíticas con Washington por su despliegue militar en el Caribe.