ATENTOS: Inameh prevé fuertes tormentas eléctricas y lluvias intensas para la tarde de este 31Mayo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió el reporte del clima para este domingo 31 de mayo, en el que pronosticó lluvias intensas con ráfagas eléctricas durante la tarde y la noche en la mayor parte del país.

Las autoridades meteorológicas instaron a la ciudadanía tomar previsiones ante la mutación drástica de las condiciones ambientales para las próximas horas.

La jornada arranca con cielos de nubosidad fragmentada en varias regiones, pero el panorama dará un vuelco con el paso de las horas. Para las próximas horas, un cielo parcialmente nublado abrirá para que en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, la zona de los Andes y el Zulia se experimenten precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional.

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LO QUE PRONOSTICA EL INAMEH PARA LA TARDE Y NOCHE

La tarde y la noche traerán nubes mucho más densas que complicarán el escenario meteorológico nacional. Este cambio provocará fuertes chubascos con tormentas eléctricas severas en la región sur de Venezuela, Anzoátegui, Guárico, los llanos occidentales, el área andina y el estado Zulia.

La Gran Caracas, que integra a Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, enfrentó lluvias de intensidad variable desde la madrugada. No obstante, para resto del día presentará nubosidad parcial con escasas probabilidades de precipitaciones generalizadas, aunque las zonas montañosas registrarán lloviznas dispersas al caer la tarde.

Por otro lado, la temperatura capitalina variará desde una mínima de 19° hasta una máxima de 25°.

El mapa térmico expone contrastes climáticos extremos en la geografía venezolana para este domingo. Los termómetros marcan el punto más frío en la ciudad de Mérida, donde la temperatura desciende hasta los 7°. En la acera opuesta, los habitantes de Coro, Maracaibo y San Fernando soportarán picos máximos de calor que tocan los 38°.