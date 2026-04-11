Venezuela

ATENCIÓN: Nuevo cúmulo de polvo del Sahara llegó al país y se mantendrá hasta esta fecha

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó el viernes 10 de abril sobre el ingreso de nuevas concentraciones de leves a moderadas de polvo del Sahara al país, en medio de la temporada de altas temperaturas.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el organismo en redes, la afectación comenzó a percibirse inicialmente por el este del país. Bajo ese contexto, se estimó que la presencia de las partículas se mantenga por lo menos hasta el próximo martes 14 de abril.

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El ente meteorológico señaló que la principal consecuencia de este fenómeno será la limitación del desarrollo de nubosidad en gran parte de la geografía nacional.

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Asimismo, el Inameh advirtió sobre una notable reducción de la visibilidad horizontal, lo que generará que el paisaje se torne turbio o brumoso. Esta condición característica de las nubes de polvo del Sahara se manifiesta incluso en ausencia de precipitaciones, según detallaron los expertos del instituto.

Este fenómeno consiste en una masa de aire extremadamente seco cargada de partículas de arena, minerales y polvo que se origina en África del Norte.

Tales nubes se desplazan hacia el oeste sobre el océano Atlántico impulsadas por los vientos alisios, lo que permite que recorran miles de kilómetros hasta alcanzar la cuenca del Caribe y América Latina.

Pese a que suele ser un evento de corto periodo, no es la primera vez que ocurre este año en el país.

De hecho, el pasado 25 de febrero el Inameh ya había reportado un episodio similar que dio paso a cielos brumosos y escasa formación de nubes en diversos estados del territorio. En esta ocasión, ocurre en medio de la temporada de altas temperaturas.

 

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