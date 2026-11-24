El ministro de Salud, Carlos Alvarado, insistió este martes en la necesidad de vacunarse contra la fiebre amarilla antes de Navidad, cuando se darán mayores desplazamientos en todo el territorio nacional.

Alvarado precisó que la vacunación está enfocada en la población entre los dos y 59 años. Esto se debe a que las personas mayores de 60 años presentan un mayor riesgo de reacciones adversas graves por la vacuna contra la fiebre amarilla.

Desde la cartera de Salud aclararon que la ampliación de la vacunación en estas fechas corresponde a las vacaciones de fin de año. Miles de personas viajan hacia los Andes u otras regiones donde se ven más expuestas a la fiebre amarilla.

Alvarado explicó a Venezolana de Televisión (VTV) que el objetivo es evitar la llegada de la enfermedad en zonas urbanas. La vacuna se puede recibir en el sistema público de salud o en alcabalas sanitarias.

FIEBRE AMARILLA EN EL PAÍS

El médico brindó detalles del análisis de monos muertos en los que se ha detectado el virus. Los hallazgos se han dado desde el piedemonte de la región andina hasta el estado Aragua, con otros casos en Monagas y Sucre.

Alvarado mencionó el caso del corredor de San Camilo, una de las principales zonas de transmisión selvática de fiebre amarilla y que se extiende por parte de los Andes y los Llanos. Lo mismo ocurre en el corredor de Guayana, que abarca Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Guárico.

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El operativo de vacunación se extenderá desde el 20 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Según fuentes oficiales, la jornada nacional de intensificación busca elevar la cobertura por encima del 85% de la población.

Las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse, al menos, 10 días antes de viajar a zonas endémicas de fiebre amarilla o boscosas. Se trata de un periodo suficiente para generar la inmunidad adecuada frente al virus.